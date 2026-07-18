內地鐵路下周起試點提前60天預約購票　京滬200多趟列車可預約

據《新華社》報道，中國國家鐵路集團有限公司客運中心消息指出，7月20日起，鐵路部門將在京滬高鐵、京滬鐵路的200多趟列車試點新增火車票預約購票服務，旅客可在列車開車前第60天至第17天填報預約要求，鐵路12306系統將於開車前第20天至第16天兌現預約訂單。



7月20日期可預約9月15日及以後車票

6月30日，由北京南站開往上海虹橋站的G9次列車駛離北京南站。（新華社）

消息指出，7月20日至8月29日為過渡期，可依次預約9月15日及以後的車票，8月30日起，可常態化預約開車前第60天至第17天車票。

國鐵集團客運中心負責人介紹，目前試點新增的火車票預約購票服務僅面向普通旅客，暫不支持超過19人的團體旅客預約。旅客可通過鐵路12306手機客戶端首頁「預約購票」服務專區填寫預約需求，可預約日期範圍為列車開車前第60天至第17天，每日8時起可提交開車前第60天的預約訂單。

預約購票服務示意圖。（AI生成圖片）

2種模式：「精確預約」和「模糊預約」

該負責人介紹，預約購票分為「精確預約」與「模糊預約」兩種模式，選擇「精確預約」時，系統參考當前列車運行圖和歷史數據，提供可預約列車的發到時間、席別、票價等選項，旅客可根據自身需求選擇；選擇「模糊預約」時，旅客可選擇發到時間段、運行時長、席別等模糊選項。

每個鐵路12306賬戶可同時提交3個待兌現預約訂單，每個訂單可選擇連續兩日最多3個「精確預約」以及2個「模糊預約」，預約時需明確可預約列車的優先次序，一筆訂單中最多可添加19名旅客。

內地鐵路部門下周起試點提前60天預約購票。（「中國鐵路」微信公眾號）

負責人指出，實行預約購票，有利於鐵路部門提前對接掌握旅客出行需求，更好匹配運能與需求關係，實現「按需開車」，確保運力資源最大化利用。