Z328列車出發7小時折返　官方致歉：沿途路段暴雨為安全主動避險

6月6日，由長春開往昆明的Z328次列車在出發約7小時、行駛至第四站河北山海關站時突然停運折返，引發網民熱議。

6月7日，國鐵瀋陽局長春客運段發布通報稱，因滬昆鐵路大龍至貴定區段普降暴雨，為主動避險並確保旅客安全，才決定折返運行。



Z328次列車在山海關站停運。（極目新聞）

《極目新聞》報道，有網民指片稱，6月6日開出的Z328次列車，出發幾小時後停運，列車員讓乘客選擇從山海關下車，或跟隨列車折返至始發站，「從瀋陽花了4個小時到山海關了，還要再花5個小時送回瀋陽」。

有乘客在社交平台留言稱，Z328次列車從長春到昆明，途經河北山海關停運折返，「雲貴受暴雨影響，前方有水災」，但高鐵及其他班次的火車未受影響，稱「Z328列車中途停運，從山海關折返始發站，難得一遇」，「本來是5天後回，現在變成了當日回」。

列車員讓乘客選擇從山海關下車，或跟隨列車折返至始發站。（極目新聞）

Z328次列車在山海關站停運。（極目新聞）

據悉，Z328次列車上午9時49分從吉林長春出發，約7小時後到達第四站山海關，正常情況下，49小時左右到達雲南昆明。

12306短訊內容顯示，6月6日Z328次列車在山海關站折返運行，旅客可選擇返回車票發站，也可在列車沿途辦理客運業務的停站下車。12306網站將於5日內自動辦理車票未乘區間票價退差手續。

12306短訊內容顯示，6月6日Z328次列車在山海關站折返運行，旅客可選擇返回車票發站，也可在列車沿途辦理客運業務的停站下車。（極目新聞）

6月7日，國鐵瀋陽局長春客運段通報，6月6日，滬昆鐵路大龍至貴定區段普降暴雨，為主動避險，確保旅客列車運行安全，由長春客運段擔當乘務的長春至昆明Z328次在山海關站折返運行，鐵路部門通過12306客服平台及時發布列車停運信息。由此給旅客出行帶來的不便，鐵路部門深表歉意。