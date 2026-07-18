禾仙夏訪華？佛得角駐華大使：獲多省邀請，正全力促成中佛友誼賽

2026年世界盃，西非島國佛得角接連逼和西班牙及烏拉圭，又在32強以2:3惜敗衛冕冠軍阿根廷的戰績贏盡全球掌聲。日前佛得角駐華大使阿林多·多羅薩里奧透露，使館已收到中國多個省份的邀請，正在全力促成佛得角國家隊來華進行友誼賽。



美斯與禾仙夏對決在今場比賽中備受關注。（路透社）

世界盃2026︱美斯與禾仙夏今仗多次正面對決。（路透社）

據《觀察網》報道，多羅薩里奧透露，今年是中國與佛得角建交50周年，在中國舉辦足球友誼賽，是通過體育促進兩國民心相通的絕佳契機。

他透露，目前除了收到多省邀請國家隊來華作賽，亦有省份希望邀請門將禾仙夏等佛得角優秀球員來華訪問。使館正與佛得角足協緊密協商，計劃於近期組織一場與中國媒體的視訊連綫，探討訪華的可行性，並讓足協和球員能親自向中國媒體與球迷致謝。

但他也說，部分球員在職業聯賽效力，還有俱樂部的比賽任務，確實需要協調各方時間與條件，才能促成國家隊訪華之行，但這一切是有可能實現的。

佛得角駐華大使阿林多·多羅薩里奧。（北京日報）

據了解，在世界盃期間，佛得角對中國的感謝亦引發中國球迷熱烈討論。佛得角足協更表示，希望安排球隊來華，與中國男足進行友誼賽。然而，據內地媒體報道，中國男足拒絕了佛得角的邀約，因需要全力備戰明年1月亞洲杯。國足的婉拒亦遭網民戲謔稱，「踢完就沒友誼了」。