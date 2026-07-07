世界盃2026｜呻西葡大戰太沉悶　網民刷屏｢還我佛得角｣登內地熱搜

2026年世界盃，人口僅55萬的西非島國佛得角（Cape Verde），以接連逼和西班牙及烏拉圭，又在32強以2:3惜敗衛冕冠軍阿根廷的戰績贏得全世界矚目。7日凌晨，葡萄牙以0:1輸給西班牙後，「還我佛得角」相關話題在微博、百度等社交平台登上熱搜，網民紛紛討論表示，希望能看到像佛得角一樣熱血的比賽，「佛得角下屆一定要再來。」



雖然中國男足並未踢進世界盃，但內地網民對世界盃關注熱度不減，尤其獲中國資助建設球場的非洲島國佛得角的出線，更是點燃內地球迷的熱情。

首次參賽的佛得角，以強勁的實力和不放棄的精神在三場小組賽中，分別以0:0逼平西班牙、2:2戰平烏拉圭，以及0:0賽和沙特阿拉伯的成績，成功出線闖入淘汰賽。7月4日，佛得角經過加時賽鏖戰以2：3惜敗給衛冕冠軍阿根廷，止步32強。

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儘管無緣16強繼續創造歷史，但佛得角將勁旅阿根廷逼入加時賽，且不浪費任何一分鐘的拼搏精神，仍舊贏得全世界為其讚歎鼓掌。

7月7日凌晨，西班牙以1:0淘汰葡萄牙後，「還我佛得角」相關話題登上微博、百度等社交媒體熱搜榜。有網民紛紛表示，葡萄牙與西班牙的比賽節奏拖沓、沉悶，過程堪比「催眠」，「阿根廷vs佛得角看的驚心動魄，葡萄牙vs西班牙看的一直想上廁所」；有網民直呼「佛得角的含金量又上升了」。

還有人表示，佛得角戰鬥到最後一刻的氣勢才是真正的「熱血足球」，甚至稱「所有不珍惜名額的隊伍可以和克羅地亞、佛得角換下晉級資格嗎？」

網民熱議：



對陣阿根廷的加時賽，全場球迷為佛得角鼓掌。對手球迷倒戈，這是足球世界里最高的敬意。 ​



佛得角帶來的後勁太強了，而且將會延續四年，佛得角答應我，下一個四年你們還來好麼，再走的更遠一點 ​



C朗拿度的最後一舞 西班牙的挺進16強 都沒有佛得角四場熱血踢球來得過癮 這麼純粹熱血的隊伍落幕太快 真的想多看幾回佛得角的比賽。



佛得角踢法直接，乾脆，效率快



佛得角每場都在努力衝刺，盡全力去贏比賽，即使他們面對的都是冠軍球隊，也從不畏懼，這才是競技比賽該有的樣子



據此前報道，佛得角在這次世界盃受到關注後，駐華大使阿林多·多羅薩里奧在北京接受訪問時卻直言，要感謝中國多年來的無私援助。

中國援建了佛得角首都普拉亞的「國家體育場」（Estádio Nacional de Cabo Verde），這座現代化的體育場不僅為佛得角國家隊提供了國際頂級的訓練與比賽場地，亦填補了這個非洲島國長期以來缺乏正規比賽場地的空白，至今仍有11名中國工作人員常駐。佛得角時任總理內韋斯曾專門表達感謝，形容「這是中國幫我們實現的夢想」，並指「佛得角國家體育場是佛獨立以來最大工程項目之一」。

2026年恰逢中佛建交50周年，佛得角足協也表示，希望在世界盃結束之後，安排佛得角國家隊與中國男足進行友誼賽。不過中國男足以備戰亞洲盃為由拒絕友誼賽。