南航第9架C919投運 首飛廣州⇄西安 春運每日飛長沙⇄北京
撰文：許靖雯
出版：更新：
2月11日，中國南方航空（南航）最新接收的第九架C919國產大飛機正式投入運營，首航航班執飛「廣州-西安」航線，首航後將交由南航湖南分公司執管，並在春運期間每日執飛「長沙-北京大興」航線2個往返。
《中國新聞網》報道，春運至今，南航C919機型已執行航班275班次，承運旅客超3.8萬人次，客座率達86.3%。2月11日，南航接收的第九架C919國產大飛機正式投入運營，首航航班執飛廣州-西安航線，首航後此架飛機將交由南航湖南分公司執管，將在春運期間每日執飛長沙-北京大興航線2個往返。
2月2日，內地「春運」開始，南航持續加大國產飛機運力投入，C919和C909飛機執行航班近1400班次，同比2025年春運同期增長49.1%，承運旅客超12.3萬人次，同比增長60.3%。
飛機生產行業長期被歐美壟斷，直到2023年中國推出國產民航客機C919，標誌着中國有能力自製大型商用民航飛機。C919是中國首款按照國際通行適航標準自主研發、具有自主知識產權的噴氣式中程幹線客機，于2007年立項，2017年在上海浦東機場成功首飛。
據悉，C919客機最多可容納168個座位，最長航程為5555公里，機身比同級別的波音737及空客（Airbus）A320寬闊；且因機身使用大量複合材料和新型航空合金，所以飛行更快速、省油及環保。
