中國首位C919女機長誕生！曾積累4200小時安全飛行紀錄保持零差錯

5月1日，執行南航CZ3599航班的國產大飛機C919平穩落地南京祿口國際機場，女機長于悅順利完成其首個C919航班任務，成為全國首位C919女機長。



全國首位國產大飛機C919女機長于悅，順利完成了改裝恢復資質後首個帶隊機長的航班任務。（南方航空報）

據《南方航空報》報道，高三那年，民航院校面向高中招收飛行員，于悅抓住機遇，考入中國民用航空飛行學院。在2015年加入南航後，于悅在波音737機隊深耕9年，從學員成長為成熟機長，累計安全飛行4200小時，保持運行零差錯。

經過不懈的努力，于悅通過各項理論考試、本場訓練、航線檢查等全項檢驗。5月1日，于悅作為C919機型的帶隊機長，執飛商業航班。（南方航空報）

2025年，于悅主動申請執飛改裝國產大飛機C919，並在嚴格選拔中脫穎而出。機型改裝意味着全新的開始，挑戰並不只是從駕駛盤到側桿操縱上的差異，還有系統邏輯和架構的全面更新升級。在中國商飛經過兩個多月高強度改裝培訓，于悅順利取得C919機型資格。

2025年，于悅主動申請執飛改裝國產大飛機C919，並在嚴格選拔中脫穎而出。（南方航空報）

2025年，于悅主動申請執飛改裝國產大飛機C919，並在嚴格選拔中脫穎而出。（南方航空報）

經過不懈的努力，于悅通過各項理論考試、本場訓練、航線檢查等全項檢驗。5月1日，于悅作為C919機型的帶隊機長，執飛商業航班。

2026年4月底，南航C919已執行航班超9500班次，運送旅客近130萬人次。