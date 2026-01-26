C919生產開門紅：今年有望每15天內造一架

國產大飛機C919商業運營穩步推進，產能與交付進入加速軌道。香港英文媒體《南華早報》1月26日引述知情人士的話稱，隨着供應鏈持續改善，中國商飛正穩步提升C919的生產交付節奏，2026年交付目標預計不低於28架，並有望實現每10至15天生產一架。



本文獲《觀察者網》授權刊載。



中國南方航空營運的一架C919客機於2025年1月26日降落在中國浙江省杭州的蕭山國際機場。C919飛機已部署於春節旅遊高峰期間連接杭州、北京與廣州的航線。（Getty）

西方業內人士指出，商飛去年遭遇的供應鏈波折實屬正常，或推動企業進一步發展成熟。不過商飛很難在發動機採購環節擺脫政治因素干擾，而從長期供應鏈安全角度來說，實現發動機供應來源的多元化至關重要。

新年交付開門紅

2025年12月29日，中國商飛向中國國航交付了編號為B-659J的C919，收官全年交付工作。行業人士統計，2025年全年商飛共新交付了約15架C919，其中包括東航4架、國航6架、南航5架，較2024年12架數量實現增長，但離年初75架的預期相去甚遠。

根據一名知情人士的說法，在全年生產的15架C919客機中，有8架在11月和12月交付客戶，供應鏈方面的阻礙正逐步減少。

儘管去年受多重因素影響，商飛被迫下調交付目標，但一名了解相關計劃的管理層人士表示，公司預計供應鏈狀況將在新的一年持續改善。

這位要求匿名的人士說：「在2025年最後一個季度，隨着更多發動機和其他零部件到位，情況開始明顯好轉……有理由預計今年的交付量會增加，但中國商飛管理層在前景判斷上仍然保持謹慎。」

「新年伊始，已有2架C919完成總裝，進入交付流程。若能保持這一節奏，商飛2026年有望實現每10至15天產出1架C919。」

根據《南華早報》查閱的中國航空公司和航空諮詢機構的數據，去年交付的15架C919中，有8架是在11月和12月提升產能後集中交付的。

另一名知情人士表示，依託去年11月以來形成的良好勢頭，商飛2026年迎來了「開門紅」。

該人士稱：「只要西方製造的發動機能持續供應，C919的總裝和交付速度只會越來越快。」

目前C919使用的是法美合資企業CFM國際生產的LEAP-1C發動機。

2025年11月6日，在上海舉行的第八屆中國國際進口博覽會上，觀眾首次觀看了中國國產C919飛機使用的唯一一款航空發動機——LEAP-1C發動機的1:2剖面模型。 （Getty Images）

英國航空研究機構IBA諮詢業務主管丹·泰勒表示，商飛2025年初制定的產能爬坡計劃「過於激進」，此後公司已變得更為謹慎，2026年或將成為其發展向好的一年。

泰勒說：「商飛2026年有望小幅提升C919的交付量，我們預計交付量約為28架。」

「去年年末C919交付量開始回升，這表明供應鏈狀況持續改善，且年末的生產交付效率已有所提高。LEAP-1C發動機的出口恢復，加之商飛與CFM國際的深化合作及雙方達成的各項協議，也為短期交付前景提供了更明確的保障。」

「發動機來源多元化至關重要」

在全球製造商普遍面臨持續供應鏈瓶頸的背景下，C919對西方發動機的依賴一直被視為一塊短板，可能威脅商飛的生產和交付計劃。

商飛去年還面臨地緣政治動盪的挑戰。去年5月，在中美貿易博弈升溫之際，美國政府一度對商飛斷供C919發動機，這一限制措施於7月被解除。

2026年1月19日，美國華盛頓特區，圖為特朗普接受路透社訪問。（Reuters）

泰勒表示，儘管商飛很難在發動機採購中擺脫政治因素干擾，但目前公司正與西方合作夥伴展開緊密合作。

他說：「發動機供應問題不可避免地帶有政治屬性，但在2026年及短期內，與CFM國際深化合作是商飛提升產量最切實可行的途徑。」

「從長期供應鏈安全角度而言，實現發動機供應來源的多元化至關重要。」

泰勒認為，商飛2025年遭遇的挫折「實屬正常」，甚至可能推動企業進一步發展成熟。

「商飛有意在去年11月前放緩了產能爬坡節奏，反映了新一代窄體客機項目在工業學習曲線上的現實情況。」

「也就是說，企業需先穩定產品質量、確保符合認證要求、提升在役可靠性，再進一步提高產能。這對於全新的飛機項目而言，是很正常的情況。」

中國南方航空的這架C919飛機採用164座三艙佈局，內飾採用最新的「國風清雅、沐光而行」東方美學設計主題。（央視新聞）

有分析師指出，美國針對中國飛機製造商的技術出口限制，雖將在短期內推遲中國噴氣發動機的國產化進程，但任何挫折都只會堅定中國自主自強的決心。

法國投資銀行法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾麗西亞·加西亞-埃雷羅表示：「你越是用出口管制打壓中國，他們在創新上的投入就越多。」

民航工作者、民航業評論員張仲麟此前對觀察者網表示，美國解除禁售是意料之中的事，但是C919的國產化進程將會持續推進，配套國產發動機也將加快發展。

在他看來，由於近年來我國在航空領域的突飛猛進，尤其是大量先進裝備的入列讓大家都明白一點：如飛控、液壓、航電之類的系統，我們並不是做不出來，只不過出於價格以及民航適航審定標準需求而選擇國外供應商成熟的貨架產品，因此並不擔心。

他說，在C919這個項目上，由於發動機對美國仍有一定依賴，禁售確實能造成傷害，但我們的工具庫里並不是沒有對應的反制手段與報復措施，不拿出來使用並不代表我們沒有。

張仲麟強調，C919有配套國發這早就不是什麼秘密，由中航發商發負責的長江1000發動機就是一個對標LEAP-1系列的先進大推力大涵道比渦扇發動機。

長江-1000A發動機。（第一財經）

自2023年5月投入國內運營以來，C919已實現兩年多的平穩運行，截至去年年底累計運送旅客突破400萬人次。

2025年11月，C919在杜拜航展上進行了飛行表演，擴大了其在全球航空航天領域的影響力。

目前商飛手中的C919訂單持續累積，各大航司對C919的訂購數量也一直在上升。據悉，到2031年，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空三大航計劃各採購至少100架C919客機。

滬夏C919執飛航線正式開通。（央視新聞）

據航班管家數據，當前我國民航客機機隊中，國產飛機佔比（含支線客機）已從2019年的1.3%提升至4.7%。

面對「賽道」上新出現的競爭對手，波音商用飛機行政總裁斯蒂芬妮·波普對中國商飛的到來表示歡迎，但她也誓言將通過持續創新保持競爭優勢。「競爭對整個行業來說是好事，對波音來說也是好事，它讓我們所有人都變得更好。」

空客商用飛機行政總裁克里斯蒂安·舍雷爾則評價：「這不是威脅，而是競爭對手，這是現實存在的。」

當前，商飛正持續推進C919的國際適航認證進程，這是該機型與波音和空客兩大行業巨頭同台競爭的重要環節之一。

《南華早報》本月早些時候披露，歐洲航空安全局（EASA）人員已開始在上海對C919開展試飛評估工作，除了有些初期問題需要微調外，EASA認為這架飛機「性能良好且安全可靠」。