2026年中國新能源車規範持續升級　工信部：禁用OTA掩蓋質量缺陷

中國新能源汽車造車將迎最嚴監管，工業和信息化部（工信部）於7月17日召開重點汽車生產企業座談會，明確要求車企深入排查自身及關鍵零部件供應商的生產一致性問題，強化自動駕駛安全評估，並「堅決抵制非理性競爭」。隨著今年以來多項強制性國家標準集中升級，內地對汽車的監管已從傳統的「產品抽檢」延伸至「供應鏈與軟件安全」，全面圍堵車企利用軟件在線升級（OTA）違規變更參數等灰色行為。



據《第一財報》報道，與過往以產品抽檢為核心的年度檢查不同，工信部在今年7月的座談會上提出了三個層面的新要求。首先是將監管觸角從整車企業正式延伸到了零部件供應商，要求系統查找關鍵零部件供應商在產品生產一致性、可靠性、耐久性等方面存在的問題。

其次，新規直指當前部分企業在新產品宣傳中的不規範行為，要求嚴格履行告知義務，不得誇大和虛假宣傳。第三則是隨着智能駕駛功能加速上車，軟件層面的安全問題被提到了與硬件同等重要的位置，要求企業加強組合駕駛輔助和自動駕駛功能安全評估，強化網絡安全與數據安全。

2024北京車展上，參觀者觀看一款新能源汽車的智能車控系統演示。（新華社）

值得注意的是，今年5月，工信部印發的年度檢查通知中，已明確提出「樣品封樣後，道路機動車輛生產企業不得通過軟件在線升級（OTA）方式違規變更任何車輛技術參數」。再結合3月出台的OTA新規，官方已明確禁止靜默強制升級和鎖電降配行為，徹底堵死了部分車企利用遠程更新掩蓋質量缺陷的空間。而對於存在問題的企業，將採取公開通報、暫停相關產品《公告》、暫停新產品申報等嚴厲處罰。

2026安全標準接連升級

禁止隱藏門把手 電池要求「不起火、不爆炸」

從今年的各項規定出台來看，今年是內地汽車安全標準集中升級的一年，監管規範也由傳統的被動安全，向主動安全、功能安全、信息安全以及數據安全等「大安全」領域延伸。

在硬件與基礎安全方面，工信部於今年早些發布新安全標準，規定在華銷售汽車必須配備機械釋放車門外把手，這意味著過去如特斯拉（Tesla）、小米等電動車廣泛使用的隱藏式門把手將被禁止。該強制性國標《汽車車門把手安全技術要求》於1月發布，規定每扇車門必須配備獨立機械外把手和內把手，確保斷電或碰撞後仍可徒手開啟，新規將於2027年1月1日起實施。

問界M7的門把手為隱藏式門把手，有輿論質疑，把手設計讓救援人員難以找到，以至於耽誤時間破窗救人。（網絡資源圖）

此外，自7月1日起，《電動汽車安全要求》和《電動汽車用動力蓄電池安全要求》正式實施，電池熱擴散要求從過去的「著火爆炸前5分鐘報警」大幅提升為「不起火、不爆炸」，並新增了底部撞擊測試和快充循環後安全測試。全國汽車標準化技術委員會近日亦就相關標準修改單徵求意見，擬將純電動、混合動力及燃料電池汽車的可靠性行駛試驗總里程，從現行標準統一提升至不低於3萬公里，直接與燃油車標準持平。

在智能駕駛領域，《智能網聯汽車組合駕駛輔助系統安全要求》也於7月獲批發布，將於明年1月實施；該國標報批稿在6月公示時，明確要求自動駕駛系統的安全水平不得低於合格駕駛人，且車企必須向用戶提供詳細的使用說明。

今年2月4日的專題新聞發布會上，工業和信息化部裝備工業一司副司長、一級巡視員郭守剛介紹，中國已經累計發布88項與汽車安全直接相關的強制性國家標準。但從目前來看，中國汽車安全相關的強制國家標準總數已經遠超「88項」。

從「放寬准入」到「嚴管事後」 行業面臨低端產能出清

工信部早在此前修訂《新能源汽車生產企業及產品准入管理規定》時，曾刪除了申請企業准入有關「設計開發能力」的要求，並將停止生產的時間由12個月調整為24個月。

據《每日經濟新聞》當時報道稱，此舉被業內視為進一步放寬准入門檻、利好造車新勢力與外資廠商的政策信號，旨在把新能源車企的設計研發能力與生產製造能力進行分離。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，延長停產緩衝期將給一些擁有資質但暫時不具備生產能力的企業生存時間，更有利於盤活現有資源。

然而，當時工信部已強調，放寬事前准入的同時，必須「強化事中事後監管」。

另外，《每日經濟新聞》引述汽車行業分析師指出，降低事前准入標準並不代表企業能更輕松地在市場立足。隨著內地汽車安全相關的強制性國家標準總數遠超年初公布的88項，監管力度逐年加強，將加速行業內的低端產能出清。渤海數據等業內觀點亦認為，這將迫使車企放棄過去的「快速上新」模式，轉向長期的正向開發，只有真正具備競爭力與安全保障的企業，才能在已初步形成的新能源格局中存活下來。