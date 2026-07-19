AI全球合作時代　台灣扮演什麼角色？　環時：勿成美國遏華的配角

7月17日至20日，第八屆世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議在上海舉行，主題為「智能夥伴 共創未來」。國家主席習近平亦首次親自出席，並發表主旨講話，並明確指出，全球人工智能技術創新進入前所未有的活躍期。既蘊含巨大機遇，也面臨治理挑戰。要確保人工智能始終處於人類控制之下。更表示，AI發展不應該是某個國家的獨奏，而是全球合作的交響。



在人工智能走向全球合作、確保處於人類控制的時代之下，台灣擁有著人工智能的核心晶片技術，亦是全球關注的重要部份。7月18日，內地官媒《環球時報》就發表署名為「海風」的評論文章直指，「台灣恰好處在這場沖突的前沿。台灣需要思考的是，在這場沖突里究竟要扮演什麼角色？」



7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

《環球時報》文章指出，當前全球人工智能競爭正被某些國家有意推向「安全化」、「陣營化」與「武器化」，技術被貼上意識形態標籤，地緣政治邏輯被塞進產業鏈中。其結果並非讓世界更進步，反而導致技術壁壘更高、治理共識更難、發展機會更不均。

文章直言，台灣在這場衝突中最不該扮演的角色，是美國技術遏華鏈條上的前哨、人工智能「去中國化」敘事中的配角，以及把自身產業優勢消耗在地緣對抗中的工具性存在。文章形容，這類角色看似「被需要」，實則「被利用」；看似「站在前沿」，實則「站在火線」，最終只會削弱台灣自身的長期發展空間。

今年世界人工智能大會（WAIC 2026）。（觀察者網）

文章稱，台灣在先進半導體製造、電子信息硬件、工程人才及精密工業體系等方面原本就擁有較強基礎，如果這些能力被綁死在單陣營的技術封鎖邏輯中，台灣最終只會愈來愈像一座被政治透支的「輸血島」。相反，若能將這些能力放回兩岸融合發展和中華民族整體科技躍升的大框架中，台灣則有機會成為智能製造、先進算力配套、終端應用落地和規則協同的關鍵一環。

文章強調，台灣最該承擔的角色，應是兩岸人工智能產業融合發展的合作共贏者，以及以科技助推中華民族復興的積極參與者。

此外，文章提到本屆世界人工智能大會釋放的另一信號，即中國大陸人工智能的整體勢能正明顯擡升。從華為首次線下完整展示「昇騰950超節點」，到月之暗面等企業推出新一代大模型，均說明大陸在算力基礎設施、大模型研發和產業落地上的追趕，已從零散突破轉向系統推進。同時，隨著「世界人工智能合作組織」在上海成立，大陸正積極回應全球南方對能力建設與技術普惠的需求，包括未來5年提供5000個研修培訓名額，並面向東盟、阿盟等建設國際應用合作中心。

今年世界人工智能大會（WAIC 2026）。（觀察者網）

文章直指，台灣若看不清這一趨勢，繼續鎖在「逢中必反、逢美必靠」的技術政治框架中，錯失的將不只是市場與人才流動，更是參與人工智能新秩序建構的歷史窗口。並在最後提出，台灣還應承擔第三層角色，即成為區域技術合作治理的主動實踐者，積極主動參與大陸倡導的全球人工智能治理實踐，以應對AI技術與資本、政治操弄結合後可能帶來的系統性衝擊。