美媒：習近平9月訪美之前 特朗普預計都不會與賴清德通話
撰文：王海
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美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述多位知情人士5月29日報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計不會在中國國家主席習近平今年9月可能訪美之前與賴清德進行通話。
據報道，特朗普5月中旬訪問中國時，習近平曾警告美方，假如處理不當，台灣局勢可能變得「非常危險」。
特朗普在返回美國後表示，在決定是否要向台灣軍售之前，他會與賴清德進行對話。
5月20日，當被問到是否會在批准這筆軍售前與賴清德通話時，特朗普在空軍一號向記者表示：「我會和他談談。」
兩週前，特朗普曾在空軍一號上表示：「我必須和現在掌管台灣的那個人談談，你們知道他是誰。」
自1979年中美建交以來，沒有一位在任美國總統曾與台灣領導人直接對話。
美國海軍代理部長高雄（Hung Cao，又譯曹洪）較早前向國會表示，為了確保美軍在伊朗的軍事行動擁有足夠的彈藥，已暫停對台灣的軍售。
一位熟悉軍售情況的消息人士其後向CBS表示，這次延遲與伊朗無關，預計特朗普將「很快」做出決定。
在特朗普訪華期間，他向習近平發出邀請，於今年9月24日訪問美國，但中國尚未正式接受邀請。
中國駐美大使館公使兼副館長邱文星日前表示，雖然習近平已同意秋季訪美，但「具體日期尚未確定」，他還補充說，「在這樣重要的國事訪問前，必須先創造有利條件。」
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