王毅：習近平應邀今秋訪美國　兩國關係新定位為未來作戰略指引

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）結束訪華之旅後，中國外長王毅5月15日向媒體介紹中美元首會晤情況和共識，他稱在此次會晤中，兩國元首同意繼續通過會晤、通話或互致信函等方式保持密切聯繫，又指應特朗普邀請，中國國家主席習近平將於今年秋季對美國進行國事訪問。

他又談到在會晤中，兩國元首同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引。



新華社報道，王毅15日向媒體介紹中美元首會晤情況和共識。全文對答如下：

一、中美兩國各界和國際社會高度關注美國總統特朗普此次訪華，對兩國元首會晤有何評價？

王毅：此訪期間，習近平主席同特朗普總統就事關中美關係以及世界和平發展的重大問題持續進行坦誠、深入、建設性、戰略性溝通，積極探索兩個大國的正確相處之道，並就此達成一系列共識。正如很多媒體朋友指出，這是一次歷史性會晤。

第一，這是兩國進入各自發展關鍵階段的一次重要會晤。今年是中國“十五五”開局之年，我們正在以高質量發展全面推進中國式現代化。今年也是美國獨立250周年。在此關鍵年份，兩國元首相聚北京，就治國理政、中美關係、國際和地區熱點深入交流，對外釋放了重要信息，那就是實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，可以並行不悖、相互成就、造福世界。

中國國家主席習近平2026年5月15日與特朗普在中南海花園散步（Reuters）

第二，這是中美關係站在新的歷史起點上的一次重要會晤。這次會晤是繼去年10月釜山之後，兩國元首再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華，延續和鞏固了兩國元首之間的良好互動勢頭。當前，百年變局加速演進，世界走到新的十字路口。習近平主席強調，中美能不能跨越“修昔底德陷阱”，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能著眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？面對這些歷史之問、世界之問、人民之問，我們要共同書寫時代答卷。兩國元首為中美關係這艘巨輪領好航、掌好舵，必將對國際局勢演變和人類社會發展產生重大和深遠影響。

第三，這是兩國元首深入溝通、達成豐富成果的一次重要會晤。此次會晤既有正式會談和歡迎宴會，也安排了小範圍交流和參觀活動，兩國元首互動相處近9個小時。相互尊重、珍視和平、探討合作，始終是貫穿會晤的基調。兩國元首同意構建「中美建設性戰略穩定關係」是最重要政治共識。此外，雙方還願就外交、兩軍、經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等各領域開展更多交流，為下階段兩國交往注入了新的動力。

二、如何理解「中美建設性戰略穩定關係」的新定位？

王毅：會晤中，兩國元首同意將「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引，受到兩國人民和國際社會的歡迎。中方認為：

這應該是合作為主的積極穩定，通過交流合作不斷增強中美關係的韌性。中美作為世界前兩大經濟體，你中有我、我中有你，誰也離不開誰，合則兩利、鬥則俱傷。對抗對兩國和世界注定是一場災難，合作則可以辦成許多有利於兩國和世界的大事。

這應該是競爭有度的良性穩定，不搞你輸我贏的零和博弈。大國之間存在競爭不足為奇，但不能以競爭來定義全部中美關係。中美之間即便有競爭，也應是相互借鑒的良性競爭，你追我趕的積極競爭，遵守規則的公平競爭。競爭的目的是為了彼此做更好的自己。

這應該是分歧可控的常態穩定，不能像過山車一樣起伏不定。雙方都應保持政策的連續性和穩定性，尤其要信守作出的承諾，始終相向而行，以中美合作的正面預期為各自發展和國際形勢提供更多的確定性。

這應該是和平可期的持久穩定，不能發生衝突對抗甚至戰爭。和平共處是中美兩國的最大公約數，中美衝突對抗的後果是誰都不能承受的。關鍵在於遵守中美三個聯合公報，尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自的發展權利。

總之，「中美建設性戰略穩定關係」不是一句口號，而應是雙方堅守的目標，共同採取的行動。我們要沿著兩國元首明確的方向，不斷豐富這一新定位內涵，將其轉化為具體政策和實際舉措，共同開啟中美關係的新篇章。

三、此次會晤就推進中美高層和各方面交往達成了哪些共識？

王毅：中美關係是世界上最重要、最複雜的雙邊關係，元首外交是兩國關係的“定盤星”。特朗普總統就任以來，兩國元首2次會晤、5次通話、多次書信往來，為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也使中美關係歷經跌宕起伏後呈現總體穩定。此次會晤中，兩國元首同意繼續通過會晤、通話或互致信函等方式保持密切聯系。應特朗普總統邀請，習近平主席將於今年秋季對美國進行國事訪問。雙方應共同努力，為兩國元首互動交往作出周全準備，營造適宜氛圍，積累更多成果。

在兩國元首授權下，政治外交渠道保持溝通，妥善管控分歧，解決實際問題，增進彼此了解，促進了雙邊關係發展。按照兩國元首的共識，中美經貿團隊舉行多輪磋商，穩定了兩國經貿關係，也穩住了市場預期。政治外交和經貿兩大機制將繼續發揮作用，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單。

把兩國元首共識落到實處，需要雙方各部門共同努力。此次會晤將有力推動兩國立法機構、地方、工商、學術、媒體等各界加強彼此往來。雙方還同意相互支持辦好2026年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會。中美各層級都應行動起來，落實好兩國元首共識，取得更多可視化成果。

2025年12月30日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京出席2025年國際形勢與中國外交研討會開幕式並作主旨發言。（中國外交部）

四、如何通過會晤促進兩國人文交流？

王毅：習近平主席曾指出，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。此次會晤中，兩國元首均提及促進人文交流的重要性。習近平主席專門提到民間交往的故事，指出55年前，中美開展“乒乓外交”，推開了中美冰封20多年的大門，成為當代國際關係史上的重大事件。特朗普總統也回顧了兩國人民交往歷程，表示美國人民和中國人民相互欣賞、相互尊重，友誼源遠流長。

中美關係進入新階段後，習近平主席提出“5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習”重要倡議，受到兩國各界熱烈響應和積極參與。習近平主席歡迎更多美國青少年來華參訪、學習。特朗普總統也多次表示歡迎中國留學生到美國去。這種雙向交流將開闊年輕人的視野，更好塑造中美關係的未來。

訪問期間，兩國元首共同參觀了天壇，領略中華文明和諧萬物、順天應時的理念。這一特殊安排說明中美兩個偉大的國家，理應深化相互理解，促進人民友好。

過去一年多時間，中美立法機構、地方、企業團組往來明顯增多。此次不少美國企業家陪同特朗普總統訪華。特朗普總統專門邀請他們來到元首會晤現場，習近平主席逐一勉勵各位加強對華合作，強調中國開放的大門只會越開越大。李強總理集體會見了美國企業家，大家普遍表示高度重視中國市場，希望深耕中國業務，繼續加強對華合作，這再次證明，中國依然是美國企業的投資沃土。

總之，中美人民之間多往來、多交流，是兩國元首的共識，也是兩國人民的願望。中方將一如既往予以鼓勵支持，夯實兩國關係的社會基礎，續寫更多中美民間友好故事。

五、兩國元首會晤期間提及台灣問題，你能否介紹有關情況？

王毅：這次會晤，台灣問題是重點議題之一。中方的立場很明確：

第一，台灣問題是中國內政。實現國家完全統一是全體中華兒女共同願望，也是中國共產黨矢志不渝的歷史使命。大陸和台灣同屬一個中國是自古到今的事實，是台海真正的現狀，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。我們希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，履行應盡的國際義務。

第二，台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一發而動全身。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，雙方就可以投入更多精力開展互利合作。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。中方希望美方以實際行動維護中美關係的穩定發展以及台海和平穩定。

第三，維護台海和平穩定是雙方最大公約數。而做到這一點的前提就是絕不能支持和縱容「台獨」，因為「台獨」和台海和平水火不容。我們在會晤中感受到，美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（左）和美國總統特朗普（Donald Trump，右）在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，向持有花束及美國國旗的孩子們揮手致意和鼓掌。（Reuters）

六、會晤期間，雙方在經貿領域達成什麼成果？

王毅：兩國元首深入討論了中美經貿關係，為兩國經貿合作明確了方向，提供了保障。習近平主席強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，包括繼續落實前期磋商達成的所有共識，同意成立貿易理事會和投資理事會，解決彼此農產品市場準入的關切，在對等降稅框架下推動擴大雙向貿易等。

雙方工作團隊仍在就有關細節進行磋商，將盡快鎖定成果，共同抓好落實。

七、兩國元首談到了哪些國際和地區熱點問題？

王毅：習近平主席同特朗普總統始終就國際和地區熱點問題保持密切溝通。此次會晤期間，雙方再次就共同關心的問題深入交換意見。

關於中東局勢，習近平主席闡述了中方一貫立場，強調武力解決不了問題，對話才是正道。談判不會一蹴而就，但對話的大門既然打開了，就不應再關上。中方鼓勵美伊雙方繼續通過談判解決包括核問題在內的分歧矛盾，主張在維持停火的基礎上，盡快重開霍爾木茲海峽，同時認為解決海峽問題的根本之道在於實現永久、全面停火。中方一直在努力勸和促談，將繼續為推動戰火盡快平息、恢復中東地區和平發揮自己的作用。

關於烏克蘭危機，中美都希望這場戰事早日結束，也都以各自的方式做了很多勸和促談工作。複雜問題沒有簡單解決辦法，和談難以一蹴而就。中美雙方願繼續保持溝通，為危機的政治解決發揮建設性作用。

王毅最後強調，正如習近平主席指出，中美關係承載著兩國17億多人民的福祉，關乎世界80多億人民的利益。中方願同美方一道，共同落實好元首會晤達成的重要共識，朝著構建「中美建設性戰略穩定關係」的方向，以更寬廣視野、更長遠眼光看待和把握中美關係，共同走出一條新時代大國正確相處之道，為兩國人民帶來更多福祉，為世界和平發展作出更多貢獻。