特朗普訪華 ｜為何邀請習近平9月訪美　中方秘而不宣？

特朗普5月14日在習近平為期舉辦的國宴上，宣佈在今年9月24日邀請習近平和彭麗媛訪問白宮。截至目前，中國官方無此消息。事實上，習近平大概率是要赴美國出席今年G2O元首會晤的，但特朗普特別邀請習近平在9月進行對美國事訪問，自然有中期選舉的考量，他非常期待習近平能有一次盛大的回訪。如果中美兩國在今年實現互訪，自然有非常不同尋常的信號，但為何在中方的官方報導中完全未提及？



首先，正如特朗普迫切希望訪華一樣，特朗普同樣迫切需要一場高規格、盛大的中國元首的回訪。結合當前的國際局勢和美國國內的現狀，他確實有着極強的內在驅動力。特朗普迫切需要通過這樣「盛大的外交」來達成幾個核心目的：

首先，特朗普需要通過外交上的「重大勝利」來向美國民眾展示其全球領導力，提振國內支持率。一場盛大的外交活動能讓他把自己包裝成能夠與強大對手直接談判、為美國帶來實際利益的「超級交易者」。盛大的外交場面，如高規格接待、聯合聲明、盛大的簽約儀式這些能夠極大滿足其對個人威望的追求，向盟友和對手展示美國依然掌握着全球議程的主導權。

5月14日下午，習近平陪同特朗普一同參觀天壇。(Reuters)

其次，緩解國內嚴峻的經濟與政治壓力。美國前期對華採取的貿易關稅和科技制裁政策已經開始反噬美國本土產業。高通脹、高債務以及產業空心化問題長期存在，美國許多科技巨頭因晶片出口管制錯失了巨大的中國市場，企業損失慘重。特朗普需要讓這些巨頭們感覺到機會。特朗普的外交風格帶有強烈的實用主義和交易色彩。他需要盛大的訪問來敲定「大單」。

總的來說，特朗普迫切需要這樣一場外交盛事，本質上是一場「帶傷滑行」的務實選擇。他需要通過外交突破來為美國國內的經濟困境止血，為中東的軍事冒險減壓，並以此作為自己政治生涯中極具分量的籌碼。

特朗普如此高調在國宴上發起邀約，為何中國官方卻絲毫未提及？這也是很正常的。這次特朗普訪華，5月13日就要抵達北京，5月11日中方才正式官宣。

事實上，按照國際通行的外交規則，外國元首訪華必須由中方正式邀請並官宣。慣例是中方先發佈，或者雙方協商一致後同步發佈，而不是由外方單方面「自邀自定日期」。特朗普此次訪華很明顯就是這麼做，多次單方面公佈。如果外方搶先單方面宣佈，本質上是試圖「倒逼」中方確認，這其實不符合主權國家對等的禮儀。中方堅持「無官宣 = 未正式敲定或時機未到」，不會被動配合外方的節奏。

2017年11月9日：中國國家主席習近平和美國總統特朗普在北京舉行歡迎儀式，美國國旗和中國國旗在儀式上飄揚。 （Thomas Peter-Pool／Getty Images）

事實上，外方先單方面宣佈，而中方未公佈的情況，這確實是大國博弈中非常典型的一幕。這是中方的慣例。中方需要觀察外方的實際行動和誠意，而不是口頭表態。坦白說，習近平是否回訪美國，還是存在諸多不確定因素的。比如在核心利益如台灣問題上外方是否擺正態度，在貿易和科技制裁上是否有實質性緩和。

另外，美國國內政治環境複雜，提前單方面官宣容易因內部變數導致訪問推遲或取消，這會損害外交信譽。此外，過早宣佈也容易引發外界過度期待或負面聯想，中方保持沉默可以穩住節奏，避免被輿論裹挾。

中方遲遲不官宣，也是一種無聲的外交博弈策略，它展示了「你急我不急」的戰略姿態。美方能因為國內經濟壓力，如通脹、債務，或選舉需求，迫切需要通過外交突破來提振民意。而中方則穩如泰山，不需要靠一場訪問來證明什麼，也不急於為外方的政治秀「搭台」。直到一切議程鎖死、成果檔談清，中方才會在最後時刻官宣，把主動權牢牢握在自己手裏。

簡單來說，中方不會按美方的劇本走，只有當條件成熟、誠意到位時，中方才會正式對外公佈。