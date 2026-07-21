41歲佛山男追求遭拒淋鏹水再砍人致殘　被判死刑已伏法

綜合《澎湃新聞》《紅星新聞》報道，2023年，佛山一名41歲男子韋某某因追求女子被拒，捅刺其數十刀並潑硫酸，其後又用菜刀砍人。韋男被判死刑後，已於近日被執行死刑。受害者表示，事件導致自己終身殘疾，罪犯被執行死刑是罪有應得，能讓她和家人獲得一點安慰。



韋某某。（影片截圖）

蘭女士接受治療。（影片截圖）

受害者蘭晴（化名）是廣西人，曾在佛山南莊一家瓷磚店上班。2022年，蘭晴接了一個順風車的單，乘客便是韋男。韋男得知蘭晴是單身後開始追求她，但多次被明確拒絕。

蘭晴稱，案發前她曾多次報警求助，但未能阻止慘劇發生。2023年2月15日，韋男藏着尖刀、硫酸到公司找蘭晴，蘭晴報警後警察到場處理，韋男雖稱配合，但在警察離開後仍然逗留現場。一個小時後，他持尖刀捅刺蘭晴頭面部、胸腹部等部位，又將準備好的硫酸潑向蘭晴。

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被趕出公司展廳後，韋男到附近餐飲店廚房拿了兩把菜刀再次闖入展廳，向蘭晴身上劈砍。蘭晴經過一個多月的治療後才甦醒，後經鑑定，蘭晴的損傷程度屬重傷二級。她全身大面積燒傷，面部毀容，眼睛視力受損，耳朵被粘連，肺部曾被捅致大出血。最嚴重的是雙手被硫酸嚴重腐蝕，皮肉筋血管受損。

蘭女士雙手被硫酸嚴重腐蝕。（影片截圖）

蘭女士。（影片截圖）

兇手被法院判處死刑

2024年3月，佛山中院對韋某某故意殺人一案作出一審判決。

法院審理認為，韋某某已着手實施犯罪，由於意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，且僅因追求被害人未果即故意非法剝奪他人生命，雖未造成被害人死亡的後果，但鑑於其在公共場所不顧現場群眾阻止，對被害人先持尖刀捅刺，後又潑灑硫酸，再用菜刀砍擊，手段特別殘忍，後果特別嚴重，主觀惡性、人身危險性和社會危害性極大，依法應予嚴懲。經法院審判委員會討論決定，判韋東傳犯故意殺人罪，判處死刑。

韋某某提起上訴。2024年9月，廣東省高院作出二審判決：駁回上訴，維持原判。

受害者：他罪有應得

據《澎湃新聞》《紅星新聞》7月20日報道，蘭晴接到了佛山中院的通知，近日，韋某某已被執行死刑。蘭晴表示，收到通知的時候感覺終於為自己討回了公道，韋某某被執行死刑，是他罪有應得，能讓她及其家人獲得一點安慰。「但是死刑對他來說是一種解脫，而我卻要拖着個殘缺的身體，苟延殘喘地活着。」

蘭女士相片。（抖音@小蘭（重生版））

蘭晴表示，如今，她生活無法自理，生活很困難，自己想繼續做康復治療，但無力承擔相關費用，希望能得到外界的關注和幫助。