台名牌大學教授20多刀斬死襟兄弟！警員開4槍制伏　顯赫背景曝光

台灣新竹市三民路一間樂器行，7月14日下午發生一宗駭人聽聞的兇殺案，一名在台灣陽明交通大學任教的林姓美籍教授，因不明原因，持刀闖入紀姓襟兄弟（妻子的姐夫）所經營的樂器行，並對其狂砍20多刀，導致紀姓男當場傷重不治。



警方獲報後連開4槍才將情緒失控的林姓教授制伏，其行兇動機目前正由警方深入調查中。而林姓美籍教授的背景也曝光，赴美讀碩士、博士，學歷顯赫，還曾經獲得交大電機學院的「院優良教學獎」。



殺人疑犯竟是學霸教授！密歇根大學博士、曾獲優良教學獎

據了解，43歲的林姓教授是美國籍，學術背景相當驚人。他於2005年畢業於陽明交大的前身交通大學的電子工程學系，隨後便遠赴美國，在知名的密歇根大學安娜堡分校，接連取得電機工程的碩士與博士學位，在校6年期間更曾榮獲校方的獎學金。

本案疑犯林教授相片。（陽明交通大學官網）

2011年，他學成回台，並回到母校交通大學擔任助理教授至今。根據林姓教授的網站顯示，他的專業領域涵蓋半導體智慧製造、矽光子與光電元件，以及資料探勘與機器學習等當前最熱門的科學領域。2017年他還獲頒交大電機學院的「院優良教學獎」。

拒絕投降、揮刀逼近 警被迫開4槍制伏

然而昨日下午2時許，林姓教授持刀闖入樂器行，朝著紀姓襟兄弟瘋狂攻擊，揮砍20幾刀。紀姓老闆根本來不及反應，只能下意識地以雙手阻擋，導致上半身及雙手都留下了多處深可見骨的刀傷，最終因失血過多倒臥血泊。

警察與疑犯對峙 現場一片狼藉▼▼▼

警方獲報之後火速趕抵現場，但林姓教授在面對警方喝斥，不僅拒絕投降，甚至還揮著兇刀、步步逼近。為了搶救傷者並避免危害擴大，警方在對峙後，果斷地對其連開4槍，其中2槍擊中林男的腿部。林男中彈後隨即倒地哀號，褲管也被鮮血染紅，最終遭警方強勢逮捕，並在戒護下送往醫院治療。

疑似家族財產釀殺機

對此，陽明交通大學也緊急發出聲明表示，表示若確認教授身分將全力支持檢警依法偵辦，並百分之百配合後續的所有相關調查。

據警方初步調查，林男疑似因家族財產問題，與死者爆發衝突，最終埋下殺機，至於詳細犯案動機及案發經過，仍有待進一步調查釐清。

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