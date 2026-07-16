吉林暴雨小貓困江流2天　熱心市民用無人機1小時成功救下｜有片

受颱風「巴威」北上影響，7月13日以來，遼寧、吉林、黑龍江多地暴雨洪澇。15日，吉林省多地發布緊急公告，提醒居民非必要不外出。暴雨導致水位上漲，一隻小貓被困在松花江江心的樹上，有熱心市民操控無人機將其成功營救，現場多人圍觀，紛紛點讚「貓好！人好！無人機好！」



小貓被困樹枝。（小紅書）

救援耗時超一小時過程驚險，施救3次終成功。（影片截圖）

小貓成功獲救。（小紅書）

受颱風影響松花江發生洪水 小貓被困樹上2日等待救援

綜合內媒《瀟湘晨報》、《現代快報》報道，受颱風巴威影響，松花江吉林段發生洪水，7月14日，有市民發現在臨江門大橋下的江面上，一隻虎斑短毛貓被困在洪水中央的樹枝上。據了解，小貓已受困2天，處境危急。

小貓被困樹枝。（小紅書）

接到消息後，徐海棋夫妻二人隨即攜帶專業設備，驅車十多分鐘趕到現場。（小紅書）

據救援者高女士介紹，事發當晚六七點，她和丈夫徐海棋正在自家經營的二手無人機門店，接到同行潘大姐消息稱，有一隻小貓被困江面無人施救，夫妻二人隨即攜帶專業設備，驅車十多分鐘趕到現場。

救援耗時超一小時過程驚險 施救3次終成功

抵達松花江救援現場後，岸邊已聚集不少圍觀市民。現場江面風力極大，加之近期松花江漲水、水流湍急，常規救援方式無法實施。

徐海棋擁有9年飛手經驗，第一次施救時，面對救援設備，受驚的小貓始終踡縮在樹枝上，不敢踏入箱體，首次救援失敗；在第二次救援中，小貓終於試探著走進救援箱體，但在無人機緩緩升空的瞬間，小貓因過度恐懼突然跳出，再次被困枝頭。

小貓跳進救援框。（影片截圖）

救援耗時超一小時過程驚險，施救3次終成功。（影片截圖）

第三次救援時，現場另一名無人機飛手加入其中，利用其小型無人機聚焦功能，徐海棋再次成功將救援箱體精準落在小貓附近。這一次，小貓順利走進救援箱體，徐海棋操控無人機平穩返航，小貓平安上岸的瞬間，岸邊圍觀市民紛紛鼓掌歡呼，餵牠準備好的貓條。整場救援耗時超一個小時。

小貓獲救上岸後，市民餵牠貓條。（小紅書）

小貓獲救上岸後，市民餵牠貓條。（小紅書）

網民按讚：貓很聰明、這才是科技發展的意義

據了解，小貓獲救後，由養貓經驗豐富的潘大姐照料。徐海棋稱，希望接小貓回自己家中飼養。市民將此次無人機救貓事件發布到網上，引起眾多網民點讚「了解貓習性應該知道這個貓的含金量，很聰明知道跳上小框，很勇敢沒跳出來」、「感謝吉林愛心人士，咪會配合救援，咪也好」、「這才是科技發展的意義啊」、「貓好！人好！無人機好！」

救援團隊獲市民點讚。（小紅書）