上海特大暴雨逼近｢百年一遇｣　市區慘變｢滬上威尼斯｣民眾划直立板

上海昨日（19日）午後遭受歷史罕見的極端強雷暴侵襲，楊浦區五角場一帶成為重災區，路面雨水積水成災，甚至有民眾划直立板出行；位於地下一層的盒馬超市亦被淹。



上海暴雨市區被淹，車輛在積水中死火拋錨，外賣員幫助推車。（網絡影片截圖）

上海暴雨市區被淹，有民眾划直立板出行。（網絡影片截圖）

上海暴雨市區被淹，有民眾划直立板出行。（網絡影片截圖）

據上海市防汛辦19日17時30分通報，受強雷暴雲團影響，全市普降中到大雨，局部地區更錄得特大暴雨。其中楊浦區達到特大暴雨程度，虹口、浦東及寶山區亦錄得大暴雨。

氣象數據顯示，當日12時至16時，降水集中於西部及中北部，五角場街道累計雨量高達197.8毫米，其後更進一步升至213毫米，遠超該區7月整月平均降水量，成為全國暴雨中心。此外，浦東陸家嘴一小時雨量達99.8毫米，多個站點錄得近100毫米的時雨量，短時強度逼近百年一遇水平。

全市共有3個站點達特大暴雨級別，20個站點達大暴雨，139個站點達暴雨標準。上海市氣象台於下午5時10分將中心城區暴雨橙色預警信號下調為藍色，預計入夜前仍有短時強降水，提醒市民防範城市積澇。

暴雨亦導致上海市區出現嚴重內澇及交通癱瘓。從網民發佈的影片所見，市面積水深度已淹沒車輛輪胎，多架車輛如「水上行舟」冒險涉水，部份更懷疑「死火」拋錨，有外賣員落水協助推車。

而位於地下一層的盒馬超市亦慘遭積水如瀑布般湧入；楊浦區大學路變成「滬上威尼斯」，有民眾索性划起直立板在水中前行，地下通道亦一片汪洋。不少上海市民在社交平台表示，已許多年未見過如此驚人的大雨。