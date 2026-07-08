台灣軍校課程恢復「反共」二字　國台辦：蓄意升高兩岸對立對抗

據新華社報道，7月8日，國台辦舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華針對台防務部門近日將軍官學校畢業生的「愛國教育政訓課程」更名恢復為「反共愛國教育」一事回應，民進黨當局企圖對台灣地區軍校畢業生灌輸「反共」主張，是在蓄意升高兩岸對立對抗。



台軍校有關課程名稱恢復「反共」二字

另據台媒《中央社》報道，7月5日開始，考量「大陸對台軍事威脅」日益升高，台灣軍方為體認軍人為何而戰、為誰而戰使命，於今年恢復針對軍校畢業生的「反共愛國教育」課程。該教育始於1965年，2002年時更名為「愛國教育」，又於今年再次恢復為「反共愛國教育」。

台灣台北一軍官學校學員參加畢業典禮，圖片攝於2024年6月27日。（路透社）

國台辦：望廣大台灣同胞拒絕成為「台獨」的陪葬

陳斌華說，民進黨當局企圖對台灣地區軍校畢業生灌輸「反共」主張，教唆他們為「台獨」而戰、為民進黨而戰，是在大開歷史倒車，是在蓄意升高兩岸對立對抗，「台獨」是絕路，「以武謀獨」是死路一條。

陳斌華提到，中國共產黨成立105年來，領導人民經過不懈奮鬥，徹底結束舊中國內憂外患、積貧積弱、淪為半殖民地半封建社會的歷史，建立了人民當家作主的新中國，僅用幾十年時間就走完發達國家幾百年走過的工業化歷程。

國台辦發言人陳斌華。（新華社）

他指出，中國共產黨始終堅守為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命，始終保持著同人民群眾的血肉聯繫，也始終得到人民衷心的擁護和支持，是當代中國的領導核心。

陳斌華強調，希望廣大台灣同胞認清「台獨」分裂勢力的禍心和危害，拒絕成為「台獨」的陪葬和炮灰，站在歷史正確的一邊，站在中華民族偉大復興的一邊，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，「與我們攜手推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，共同開創中華民族綿長福祉」。