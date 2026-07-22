外交部駁澳外長言論：導彈試射已通報　南海問題非當事國無權介入

東盟外長會7月21日在菲律賓開鑼。澳洲外長黃英賢在出席會議期間，聲稱中國近期在太平洋進行的導彈試射破壞地區穩定，並對南海局勢表達關切。中國外交部發言人林劍今日（7月22日）在例行記者會上回應強調，有關試射為中國軍隊例行性訓練活動，且事先已向包括澳洲在內的國家作出通報；對於南海議題，林劍指出有關國家並非當事方，無權介入當事國之間的涉海問題，奉勸停止渲染緊張、挑動對抗。



中國於7月初向太平洋公海海域成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，中方隨後重申此屬例行軍事訓練活動，並希望各方不要過度解讀。

據彭博社報道，正在馬尼拉出席東盟外長會議的澳洲外長黃英賢在受訪時宣稱，該次試射「沒有按照本地區國家所期望的方式提前通知，缺乏可預測性」，更指中國的導彈試射及軍事建設對地區安全構成所謂「威脅」，希望中方提供意圖與透明度的保證。她亦對近期中菲在南海發生的事件表達嚴重關切。

圖為2026年7月21日，正在馬尼拉的中共中央政治局委員、外交部長王毅，與澳洲外長黃英賢會面。（中國外交部圖片）

對此，外交部發言人林劍今日於記者會上明確表示，關於有關試射活動，中方已多次闡明立場，這是中國軍隊例行性的軍事訓練活動，不針對任何特定國家和目標，事先已向包括澳洲在內的國家作出了通報，完全符合國際法和國際慣例。

針對澳洲對南海局勢的表態，林劍指出，中方已就菲方人員惡意攻擊中方執法人員闡明了嚴正立場。有關國家無視菲方侵權挑釁的基本事實，無端攻擊指責中國，持續翻炒非法無效的所謂「南海仲裁案」裁決，中方對此堅決反對。

菲律賓橡皮艇衝撞中國巡邏艇。（央視新聞影片截圖）

菲律賓橡皮艇衝撞中國巡邏艇。（央視新聞影片截圖）

菲律賓橡皮艇衝撞中國巡邏艇。（央視新聞）

林劍強調，在中國和東盟國家的共同努力下，當前南海局勢總體穩定，菲方蓄意侵權挑釁才是導致海上緊張的根源。有關國家不是南海問題的當事方，無權介入當事國間的涉海問題。「明眼人都看得出，海上一有風吹草動，不問青紅皂白就大張旗鼓跳出來反對中國的始終就是那麼一小撮國家。他們的目的究竟是維護南海和平穩定，還是惟恐南海不亂，早已不言自明。」

林劍最後奉勸有關國家停止渲染緊張、挑動對抗，切實尊重地區國家為維護南海和平穩定所做的努力。中方將繼續依法堅定維護自身主權和權益，繼續與有關當事方通過對話協商妥處涉海分歧，同東盟各國一道全面有效落實《南海各方行為宣言》，推進「南海行為準則磋商」，共同維護南海和平穩定。