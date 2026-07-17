美收緊中國記者簽證限90天 外交部促立即撤回：保留對等反制權利
撰文：許祺安
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美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府7月16日頒佈最新政策，收緊外國學生、文化交流工作者與記者的簽證有效期。根據新規，中國籍記者的日期被收縮至90日。
針對美國新簽證規定，今（17）日，外交部發言人林劍表示，對美國針對特定國家採取的歧視性做法，中方堅決反對，要求美方立即撤銷對中國記者的歧視性政策。
據此前報道，美國國土安全部（DHS）發佈的最新規定，針對國際學生的F類簽證，以及參加文化交流計劃的訪客在美國工作的J類簽證，停留期限最長不超過4年。至於目前有效期原本可達數年的記者簽證，未來最長只有240天，中國籍人士則為90天。
對此，外交部發言人林劍17日在外交部例行記者會上表示，美方對人文交流設限不符合任何一方的利益，對美方針對特定國家採取的歧視性做法，中方堅決反對。
他表示，中方要求美方立即撤銷對中國記者的歧視性政策，切實保障中國記者在美的合法權益。中方保留採取對等反制措施的權利。
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