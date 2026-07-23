近年價值最高跨國追索！日本拍賣行現國寶　中國72小時叫停終追回

《央視新聞》報道，2019年初春，日本某拍賣行即將拍賣的青銅組器疑似中國非法流失文物。法律專家團隊連夜研判提交報告推動撤拍，在文物部門、公安機關、外交系統多方努力下，5個月後，曾伯克父青銅組器終於回家。



日本拍賣行驚現非法流失國寶。（央視新聞）

日本拍賣行驚現非法流失國寶。（央視新聞）

2019年初春，文物部門接到線索：日本某拍賣行即將拍賣的青銅組器，疑似為中國非法流失文物曾伯克父青銅組器。該青銅組器包括一鼎、一甗、一簋、兩盨、兩壺、一霝，組合完整，禮制嚴整，承載着春秋早期曾國的禮樂文明。

法律專家團隊連夜研判，24小時內提交法律研判報告，推動撤拍。駐外使館緊急約見拍賣行，嚴正申明中國立場。文物部門同步派出專家團隊趕赴日本現場鑑定。72小時後，拍賣被撤下。撤拍後，文物部門、公安機關、外交系統多方力量協同作戰，為文物鋪平了回家的路。5個月後，曾伯克父青銅組器終於回家。

據介紹，這是中國近年來在國際文物市場成功制止非法文物交易、實施跨國追索價值最高的一批回歸文物，為國際流失文物追索返還領域提供了新的實踐案例。

此前報道

2019年，一組青銅重器「西周晚期曾伯克父青銅組器」原定在日本東京一場春季拍賣會上公開拍賣 ，但拍賣公司東京中央發聲明，指拍賣品「涉及家族遺產糾紛」，決定中止拍賣。內媒曾引述業內人士透露，該拍賣品被質疑是近年被非法走私境外的盜掘文物，且中國警方等部門已介入追查。

據東京中央的資料，曾伯克父青銅組器原屬於周代曾國高級貴族克父所有，共有鼎、簋、壺、甗、霝、盨等六大類八件青銅器。每件青銅器上均鑄有子孫頌揚先祖之德，以求子孫萬代得以庇佑的銘文，少則八字，多則百字。正因為此，曾伯克父青銅組對於書法藝術及青銅學術研究有著極其重要的作用。

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東京中央又提到，曾伯克父青銅器為民國時期舊藏，「此組西周曾伯克父青銅組器來源顯赫，經專家繁複考證，乃柯莘農摯友、近代名人蕭振瀛因時局動蕩，為躲避戰火，代友轉藏至西安柯莘農處」，並附有一封蕭振瀛致柯莘農書信的照片說明原委。

惟《澎湃新聞》引述上海一名藝術收藏界人士指出，已有多位專家學者認為該青銅組器疑似近年來從中國非法盜掘、非法走私到境外的文物。