海南被盜佛像疑現身北京觀復博物館　館方稱合法購得已申請鑑定

近日有內地網民爆料指，內地收藏名家馬未都創辦的北京觀復博物館，館內展出的一尊古代銅羅漢像，與26年前在海南海口五公祠失竊的一尊宋代佛像高度相似，事件引發網絡熱議。7月2日，觀復博物館發表聲明稱，該藏品於2005年在合法市場購得，已主動上報國家文物局和北京市文物局申請鑑定。



兩尊佛像對比圖，左為被盜佛像照片。（互聯網圖片）

北京觀復博物館是內地第一家具有法人資格的非國有博物館。（北京觀復博物館）

綜合《紅星新聞》、《大河報》報道，7月1日爆料人劉先生在網上發帖，稱他去年9月參觀北京觀復博物館時拍下該尊佛像的圖片，近日無意中在社交平台看到一則追討海口五公祠被盜佛像的信息，覺得很和觀復博物館的佛像非常相似，於是翻查舊照對比後發現「感覺就是（同一尊佛像）」。他指，兩座銅佛像在手勢、衣褶及整體神態等多個外觀細節上幾乎完全一致，除了表面顏色因拍攝光線或風化程度稍有不同。

據中國被盜（丟失）文物信息發佈平台數據顯示，該尊被盜的佛像鑄造於宋末元初（公元960—1279年），高1.3米，重約100公斤，於2000年4月30日在海南海口市瓊山區海府路的五公祠內被盜，海口市公安局刑事偵查支隊已對此立案偵查。7月2日，海口市公安局刑事偵查支隊工作人員表示，已關注到劉先生在網上發佈的被盜佛像新內容，但涉及具體案件不方便透露。

海口五公祠被盜佛像。（中國被盜（丟失）文物資訊發佈平臺）

同時，海南海口有關部門透露，在劉先生發帖前已有部門留意到此事並向上級匯報，目前單憑照片對比佛像確有一定相似度，但最終結果仍有待實物鑑定，現時已計劃組織五公祠的老員工及有處理被盜文物經驗的專家配合調查。

據悉，五公祠又名「海南第一樓」，是為紀念唐、宋時期被貶謫到海南的唐朝名相李德裕、宋朝名相李綱、李光等人而建，故名五公祠，現為重點文物保護單位。

據中國新聞社報道，佛像失竊當年，海口警方曾發出懸賞通告，承諾向提供佛像被盜案線索協助破案者重獎5萬元人民幣。警方勘查發現，案發當日，犯罪人士用斷線鉗剪斷五公祠東側垃圾屋的鐵門鎖，隨後潛入祠內將佛像偷走。警方經偵查認為，盜竊團伙約有3至5人，其中兩名作案者年約35歲，身高約1.7米。

7月2日晚，觀復博物館發表緊急聲明回應指，該件古代銅羅漢像是在2005年該館廈門館開館之際，在廈門市合法古玩市場徵集文物展品時購得，隨後在北京的觀復博物館展出二十多年，期間沒有接到過任何來自官方或私人關於這件展品的信息。

觀復博物館強調，看到網上信息後極為重視，已第一時間核查，並已向國家文物局和北京市文物局如實上報，主動申請由上級主管部門主持勘驗鑑定，依規釐清事實，服從主管部門的鑑定結果，切實維護文物保護法規與社會公共利益。

馬未都有「京城第一收藏家」之美譽。（新京報）

公開信息顯示，北京觀復博物館是內地第一家具有法人資格的非國有博物館，由內地收藏名家馬未都創辦，於1997年1月正式對外開放，北京及上海均設有場館。