《永樂大典》流失法國　浙商自費買下：送國寶回家，心裏非常踏實

《永樂大典》是明成祖永樂年間編纂的一部大型類書，全書22877卷、11095冊，約4.5億字。它採摭先秦至明初典籍七八千種，內容包羅萬象，且對引文一字不改、原文存錄，不僅被譽為「有史以來最大的百科全書」，而且成為保存中國古典文獻的淵藪。歷經百年流散，今所存者，每一冊皆為不可再生的文明孤本。



6月24日下午，浙江杭州國家版本館舉行國寶《永樂大典》捐贈入藏儀式，兩冊流失海外多年的明寫本《永樂大典》正式入藏該館。

此次入藏杭州國家版本館的兩冊《永樂大典》分別為明嘉靖隆慶間內府寫本「湖」字冊（卷2268—2269）和「喪」字冊（卷7391—7392），與國圖藏「湖」字、「喪」字冊均相連，且此「湖」字冊的出現，使現存的「湖」字卷全部相連（2260—2283），具有深遠的文獻補遺價值與學術拓展意義。

2020年5月，法國拍賣行驚現兩冊《永樂大典》，因中國國內單位難以參拍，古籍專家翁連溪遂與浙江企業家金亮聯繫。金亮潛心古籍收藏三十餘載，聞訊後，他毅然決定以個人之力先行參拍，歷經激烈競拍，終將國寶購得。此後，經各方協力，兩冊國寶衝破重重困難運抵回國。金亮表示，兩冊《永樂大典》正式入藏杭州國家版本館，完成了將「國之瑰寶」安全送回「家」的夙願，心中感到非常踏實。

這兩冊《永樂大典》的回歸，探索出了「政府引導、社會協同、專家賦能」公私接力海外文物回流的模式，為爭取更多流失文物回家提供了借鑒。

延伸閱讀：北京故宮「天字第一號文物」竟是它 揭101年前「清室善後」過程