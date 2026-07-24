粵車南下｜新增5市的粵車明日起可經港珠澳大橋入境香港
撰文：許祺安
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特區政府公布，粵車南下將推廣至粵港澳大灣區全部9個內地城市，即新增深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶。明日（7月25日）起，新增5市的粵車可經港珠澳大橋入境香港，入境市區部分的每天預約出行名額由100輛提升至200輛。
經考慮口岸運作、整體道路交通情況、用家反應和市民適應程度，粵、港政府同意逐步擴展粵車南下至全廣東省，先在今年年中推廣至大灣區全部9個內地城市，入境市區部分的每天預約出行名額由100輛提升至200輛，並推出口岸停車場的「易泊遊」服務。每車留港日數維持最多三天。
粵、港雙方6月15日起先讓新增城市的粵車使用口岸停車場的「易泊飛」服務，7月25日起讓新增城市的粵車經大橋入境香港和提升預約出行名額，同時推出「易泊遊」服務，供大灣區全部9個內地城市的粵車使用。
雙方將持續留意實施安排，並視乎實施情況，目標在明年第一季或之前推廣至全廣東省21個城市。
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