潮州「小桂林」1歲半男童隨父玩充氣船　翻船遭急流沖走2公里溺亡

7月19日，多位網友發影片稱，7月18日，在廣東潮州潮安區歸湖鎮溪美村發生一宗落水事故，一名1歲多的男童落水，被湍急的水流沖走。屬地鎮政府工作人員告訴記者，落水男童已經找到，不幸遇難，此事已上報給上級部門。



據參與救援的知情人士陳先生介紹，事發當天下午，男童與父親、哥哥同乘一條充氣船，翻船後被水沖走。涉事一家人當天原本在溪美村鳳凰溪上游的一家農家樂喝茶遊玩，隨後在河邊棧道向當地商販租下一款鴨形充氣船：「這類充氣設備僅適合無浪的泳池環境，並不適合野外溪流使用。」

充氣船遇急流翻船釀意外 1歲半男童證遇難：

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事發水域屬於山區溪流，當日降雨導致水位上漲、水勢湍急，加之該水域此前已由政府設置阻攔索，明確禁止在此戲水。陳先生說：「他們坐船順流而下，最終在阻攔設施附近發生了翻船意外。但並不是網上所說的，是孩子母親不聽丈夫勸說，堅持帶孩子玩水。」

陳先生回憶，事發時間為18日，得知消息後，當地政府第一時間組織救援。他親眼目睹，另有沿河多家農家樂的老闆、員工、當地村民以及現場遊客共計30餘人參與救援。「有3個人下水，還有很多農家樂老闆，大家一起下水找人。」他說，同乘充氣船的兩名孩童中，年紀稍大的一名被成功救起，而另一名19月齡的男童失聯。19日晚9點多，失聯男童在下游兩公里處的硯田村附近被找到，已確認遇難。

7月20日，記者致電歸湖鎮及所轄溪美村，鎮、村兩級幹部均確認男童遇難屬實，並表示19日晚找到男童後，政府第一時間開展了善後工作。目前，此事已上報上級，出於對當事家屬的訊息保護，不便透露更多細節。

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公開資料顯示，歸湖鎮溪美村有潮州「小桂林」之稱，有多家特色農家樂、若干露營營地和民宿，曾獲「潮州市潮安區十大網紅打卡地」稱號。