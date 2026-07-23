有片｜網約車司機高速路突發疾病　廣東女乘客代駕送院救人獲讚

綜合內媒報道，廣東一位博主近日分享一段影片，她在乘坐網約車時司機突發疾病，希望她可以將車開下高速路後離開，女子反而接過方向盤將司機送到附近就醫。影片在社交平台爆紅，獲不少網民點讚。



博主送司機到醫院。（影片截圖）

博主送司機到醫院。（影片截圖）

博主送司機到醫院。（影片截圖）

博主「何詩敏」表示，事發於7月14日，她從北京飛往廣州後，打車前往順德。在沿途高速路上，司機突發身體不適，將車輛停在應急車道。博主發佈的影片顯示，當時她坐在車輛後座，司機詢問她能不能「能不能開下高速」，博主察覺司機身體狀況不對，主動提出送司機至醫院，後來師傅給女子打電話稱沒什麼大礙。

博主送司機到醫院。（影片截圖）

據報道，7月21日，滴滴官方表示平台已聯繫上司機師傅，其身體沒有大礙，已經恢復出車。博主則回應稱，自己剛好只是做了一件很平常的事，「當時換做其他乘客肯定也會出手的。」

司機致謝。（截圖）