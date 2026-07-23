有片｜網約車司機高速路突發疾病 廣東女乘客代駕送院救人獲讚
撰文：許祺安
出版：更新：
綜合內媒報道，廣東一位博主近日分享一段影片，她在乘坐網約車時司機突發疾病，希望她可以將車開下高速路後離開，女子反而接過方向盤將司機送到附近就醫。影片在社交平台爆紅，獲不少網民點讚。
博主「何詩敏」表示，事發於7月14日，她從北京飛往廣州後，打車前往順德。在沿途高速路上，司機突發身體不適，將車輛停在應急車道。博主發佈的影片顯示，當時她坐在車輛後座，司機詢問她能不能「能不能開下高速」，博主察覺司機身體狀況不對，主動提出送司機至醫院，後來師傅給女子打電話稱沒什麼大礙。
據報道，7月21日，滴滴官方表示平台已聯繫上司機師傅，其身體沒有大礙，已經恢復出車。博主則回應稱，自己剛好只是做了一件很平常的事，「當時換做其他乘客肯定也會出手的。」
紅霞颱風來了？深圳氣象局：或26日前後登陸廣東 大暴雨風險高潮州「小桂林」1歲半男童隨父玩充氣船 翻船遭急流沖走2公里溺亡AI大會｜廣東｢AI軍團｣參展數翻倍 獲黃仁勳讚｢全球唯一深度融合｣少女報稱遭性侵親父一審判無期 二審認誣告稱管教嚴報假警願頂罪廣東消費者稱清風紙巾內驚現活螞蟻 官方致歉：僅收單例反饋