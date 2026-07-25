山西礦難後多官員落馬　國家礦山安全監察局副局長兼任山西局局長

山西長治市沁源縣通州集團留神峪煤礦5月22日發生特大氣體爆炸事故，官方通報指，事故造成82人遇難、2人失聯、128人受傷住院。這是中國17年來最嚴重的礦難，事故發生後，山西已有8名官員接連落馬。中新社稱，這場礦難已開啟「問責鏈」。



據內媒《界面新聞》報道，國家礦山安全監察局官網「領導信息」欄目信息顯示，國家礦山安全監察局黨組成員、副局長王海騰兼任國家礦山安全監察局山西局黨組書記、局長。



1月12日，河南平頂山天安煤業股份有限公司（下稱平煤股份）十二礦發生礦難。（央視新聞）

報道介紹，王海騰，1971年12月出生，在職研究生學歷，工學碩士，中共黨員。現任國家礦山安全監察局黨組成員、副局長，兼國家礦山安全監察局山西局黨組書記、局長。

月13日，據新華社消息，國家礦山安全監察局山西局黨組書記、局長胡海軍涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委駐應急管理部紀檢監察組紀律審查和山西省監察委員會監察調查。

國家礦山安全監察局黨組成員、副局長王海騰兼任國家礦山安全監察局山西局黨組書記、局長。

此外，7月20日，國家礦山安全監察局山西局兩名局領導同日被查包括黨組成員、總工程師、二級巡視員李忠有和黨組成員、副局長張成智，均涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委駐應急管理部紀檢監察組紀律審查和山西省監察委員會監察調查。

事故發生後，國務院迅速成立調查組，明確提出要「查清查透屬地管理、行業監管和企業責任」。