可致死附子偽裝成養生茶網售　央視起底黑色產業鏈　兩地立案徹查

含烏頭鹼、3毫克即可致死，被列入國家嚴格管控的毒性中藥材「生附子」，被不法商家打着「養生神藥」的標籤肆意販賣，引發多宗中毒甚至死亡。央視《財經調查》揭發，商家以術語「土豆」代稱附子，以「初級農產品」及「1元鏈接」等手法逃避監管，從亳州藥材市場的地下代購到江油源頭種植合作社，已形成一條成熟的私域交易黑產。



不少商家在網上隨意兜售生附子。（央視財經）

商家以術語與「一元鏈接」避監管

據報道，網上有不少商家在宣傳中藥附子切片煮水服用可以達到養生的效果，還隨意兜售生附子。商家不會在網店出售附子，而是通過短片宣傳，引導顧客入微信粉絲群，並以術語「土豆」代稱附子，甚至假借「葛根荷葉山楂茶」的購物鏈接變相兜售附子的炮製加工品。

產品的發貨地大多為安徽亳州。當地市場上的商戶表示，因為深知附子屬於國家嚴管的毒性藥品，一些商家不會隨意擺設附子，更不會貿然向陌生人兜售。有賣家介紹，根據附子的加工程度不同，一斤的價格在40元（人民幣，下同）至80元，更明言只要有人敢買，他們就敢賣。

商家以「1元鏈接」來逃避監管。（央視財經）

在亳州的中藥材市場，不法分子以「代購」名義交易，將生附子標註為「初級農產品」。為了方便線上收款和收貨，他們更以詳情頁無任何藥材圖片、沒有具體中藥品類介紹的「1元鏈接」來逃避監管，只會強調「10000多種中藥材經營店」、「發貨會按照顧客指定貨品發貨」，包裝方式卻顯示為「食用農產品」，以此打掩護將毒性藥材銷往全國。此外，市場上專門銷售冷門中藥材的店舖（冷背店） 也在偷偷銷售生附子，以及同為毒性藥材的生半夏。

在亳州的中藥材市場，不法分子將生附子標註為「初級農產品」。（央視財經）

源頭合作社無資質濫售 以「農產品」包裝銷售附子

四川江油是公認的傳統道地附子產區，但一間名為江油市綠野仙蹤中藥材種植專業合作社的商家，卻直言根本不在意電商客戶是否有經銷毒性中藥材的資質，並指教多辦帳號以應對「封號」。

另一間長東附子種植農民專業合作社，廠區髒亂不堪，灰塵隨處可見，大量的附子被隨意堆放地上。工作人員介紹，他們會以「農產品」包裝銷售生附子及附子的各種製品，更建議電商可先拍短片吸引客戶再私下交易。

在當地甚至有人以電商培訓的名義招攬學員。「老師」表示，現在的客戶非常願意為自己的健康埋單，只要加上養生的標籤，就能緊抓客戶的消費心理，有了穩定的客源，賺錢就不成問題，他又展示其私域平台，並介紹店內的「山藥片」產品就是附子。

有人以電商培訓的名義招攬學員。（央視財經）

電商培訓老師展示其私域平台，並介紹店內的「山藥片」產品就是附子。（央視財經）

電商培訓老師直言銷售附子「太暴利了，掙的錢太多了」。（央視財經）

附子含烏頭鹼 服用3毫克可致死

附子是含有毒性的中藥材，有散寒止痛等功效。其主要活性成分名為烏頭鹼，成年人口服烏頭鹼0.2毫克即可中毒，3至5毫克可致死，附子必須經過專業炮製後方可入藥。

生附子屬於含有毒性的中藥材，使用不當會致人中毒或死亡。生附子被國家列入《醫療用毒性藥品管理辦法》進行專項管理：毒性藥品的收購、經營，由各級醫藥管理部門指定的藥品經營單位負責；配方用藥由國營藥店、醫療單位負責。其他任何單位或者個人均不得從事毒性藥品的收購、經營和配方業務。同時，《藥品管理法實施條例》規定，醫療用毒性藥品不得在網絡上銷售。

生附子含有毒性，使用不當會致人中毒或死亡。（央視財經）

兩地連夜成立調查組

7月26日，亳州市市場監督管理局通報，對於有冷背店銷售毒性中藥材生附子、生半夏，亳州市市場監督管理局已會同公安等部門成立調查組展開全面調查，將根據調查結果依法作出處理。

同日，四川省江油市人民政府新聞辦公室發布通告稱，已成立由市市場監管局、市衛健局、市農業農村局組成的聯合調查組，對相關情況進行專項調查處理。