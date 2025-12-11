「藥中茅台」片仔癀跌落神壇　一粒曾被炒至1600元如今只賣幾百元

被譽為「藥中茅台」的中藥片仔癀，有消炎止痛、保肝降酶等功效，在內地一度出現高價、限購、一粒難求等情況。曾經每粒1600元（人民幣，下同）的價格被指貴過黃金，如今卻降至幾百元，公司股價更在4年內下跌60%。



片仔癀。（黃梓霖攝）

片仔癀公布的最新三季報數據顯示，今年前三季度，片仔癀營收為74.42億元，按年下跌11.93%；歸母凈利潤為21.29億元，按年下跌20.74%。同時，今年第三季度存貨增至61.6億元，相較今年初增長了24.02%。

這是近10年來，片仔癀前三季度的營收和凈利潤首次負增長。其中，今年第三季度，片仔癀實現營收20.64億元，按年下跌26.28%，實現凈利潤6.87億元，按年下跌28.82%。

業績的壓力亦直接反映在股價上。2021年片仔癀市值曾一度突破2900億元，而截至2025年12月9日收盤，其股價為167.53元/股，已較2021年12月的高點累計跌超60%，最新總市值1011億元，已較高點蒸發1889億元。

片仔癀。（林芷瑩攝）

曾經1600元一粒難求的片仔癀錠劑，被稱為貴過黃金，而如今價格跌至幾百元。周二（12月9日），片仔癀錠劑（3g*1粒/盒）在淘寶官方平台片仔癀大藥房旗艦店售價為760元，而部分藥房零售價在645元至760元不等，相較於官方零售價最高降價超15%。此外，美團自營大藥房售價為639元，京東京喜自營官方店售價為614元。

知名投資人林園2005年便開始介入持有片仔癀，他曾公開表示，「片仔癀是獨門生意，他們最終要賣到至2支茅台的價格」。對於如今片仔癀「跌落神壇」，林園說，「它的波動是行業的問題，不是單一公司的問題。和2018年比較的話，實際上現在片仔癀的業績還是有很大幅度的增長。」