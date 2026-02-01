上海35歲男網購中藥自行煎服　急性中毒送院搶救8日不治

《新聞坊》報道，家住上海的35歲夏姓男子，因血糖偏高，故而在直播間購入了中藥附子自行煎服，但喝完後便突然昏迷，送院搶救8日後不治。醫生表示，該患者用附子的劑量，已經超過了正常的安全劑量，且煮沸時間不足，導致他急性中毒，出現呼吸心跳驟停。



男子家中囤積的藥物。（新聞坊）

夏男自行泡製了一大杯從直播間購買的「四川江油附片」。（新聞坊）

低血糖購買附子自行煎服

據家人介紹，六年前夏男出現血糖偏高，因他堅信中藥能輔助降血糖，遂在網上隨意購藥。

1月20日，夏男自行泡製了一大杯從直播間購買的「四川江油附片」，隨後突然昏迷不醒，被父母送到楊浦區市東醫院搶救。經過院方重症團隊8天的全力救治，患者仍不幸離世。

夏男自行泡製了一大杯從直播間購買的「四川江油附片」。（新聞坊）

院方重症團隊全力救治.。（新聞坊）

醫生核對發現，所謂「附片」，即是用一味極為兇險的中藥附子切的片。市東醫院重症醫學科副主任葉旭輝表示，該患者用附子自行煮水食用的劑量，已經超過了正常的安全劑量，而且煮沸的時間還不足（患者實際是用熱水泡的），所以導致了他急性中毒，隨後出現了嚴重的呼吸心跳驟停。

上海市東醫院重症醫學科副主任葉旭輝。（新聞坊）

附子是什麼？

據介紹，附子是一味藥性峻烈、具有毒性的中藥，含有劇毒成分烏頭鹼，烏頭鹼對心臟有強烈損害，口服少量即可中毒，過量服用則會導致嚴重心律失常、心跳停止甚至死亡，因此必須在專業的中醫師的診斷和指導下使用，絕對不可以自行購買、配伍和煎服。

夏男自行泡製了一大杯從直播間購買的「四川江油附片」。（新聞坊）

夏男自行泡製了一大杯從直播間購買的「四川江油附片」。（新聞坊）

醫生提醒，各類健康問題，都應前往正規醫院就診，根據病情制定治療方案，嚴格按照醫囑服用藥物。切勿輕信網上的不實宣傳，不要擅自網上購藥、隨意服用，更不要盲目嘗試偏方、秘方，以免因無知的僥倖心理，付出生命的代價。