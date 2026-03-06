湖南女大學生拍片進山找草藥走紅　本人提醒勿模仿：是藥三分毒

近日，一位抖音博主「小華紫」憑藉「中藥學大學生進山打野」系列短片迅速走紅。她的帳號累計獲讚超過110萬，粉絲達12萬之多，其中一條品嘗野生草本植物的影片更狂吸62.9萬讚。3月3日，這位年輕創作者向內媒對自己的經歷娓娓道來。



童年採藥記憶點燃創作靈感

據《極目新聞》報道，「小華紫」本姓吳，是中藥學專業大四學生，來自湖南懷化通道侗族自治縣。她從小跟隨外公上山採藥，對當地山林地形極為熟悉。去年12月實習結束返鄉閒暇時，她刷到網上有人進山挖百草的影片，便決定親自嘗試。她表示，小時候常跟外公進山，對環境很熟悉，進去就覺得自在。對於拍攝影片，她主要出於兩個動機：一是希望透過流量幫家裡減輕一點經濟壓力，二是想用鏡頭真實呈現草藥的原貌，讓更多人了解中醫藥文化的本質。

「小華紫」憑藉「中藥學大學生進山打野」系列短片迅速走紅。（影片截圖）

進山尋藥半天一趟 專業辨識有底氣

吳同學分享，每次進山尋找藥材需耗時半天，通常中午出發，傍晚五六點才回家。自去年12月至今，她已在家附近山野發現二三十種中藥材，有些拍攝效果不理想的就先不發布。目前影片中出現的草藥多為當地野生，需耐心搜尋、慢慢辨認。

「小華紫」本姓吳，是中藥學專業大四學生，來自湖南懷化通道侗族自治縣。（影片截圖）

面對網民擔心「會不會中毒」的質疑，她強調自己就讀中藥學專業，辨識依據主要來自課本圖譜與專業知識，例如黨參的「獅子頭」、「金井玉蘭」、「菊花心」等特徵，都會逐一核對；再輔以外公傳授的民間經驗，逐漸練就眼力。若遇到極相似難辨的品種，她會先拍照記錄、下山請教師長確認後，再返回山中補拍。嘗試時僅輕嘗一口即吐出，絕不吞嚥；不認識的植物則完全不碰，確保安全。

獨自進山不迷路 安全措施到位

網民也關心她獨自上山是否危險。吳同學回應，家附近山林她從小穿梭自如，不會迷路。若前往陌生區域，會邀約朋友或家人同行，有時還帶上小狗作伴。所有影片均為她登山途中自拍完成，無專業團隊，僅家人偶爾幫忙。

吳同學所有影片均為她登山途中自拍完成，無專業團隊，僅家人偶爾幫忙。（影片截圖）

對於「擺拍作秀」的批評，她坦言一開始看到負評確實會不舒服，但現在已能平和面對。她直言，不可能讓每個人都滿意，有人喜歡就有人不喜歡，做好自己最重要。

畢業後仍堅持分享 提醒勿盲目模仿

即將大學畢業的吳同學希望未來從事醫護相關工作，幫助更多人。但無論職業如何，她都計劃持續更新視頻。「學校學理論，外公教實務，拍攝過程本身也是學習。」

即將大學畢業的吳同學希望未來從事醫護相關工作，幫助更多人。（影片截圖）

她特別提醒廣大網友，自己嘗藥建立在扎實專業基礎上，能精準判斷毒性；又指是藥三分毒，很多野生中藥材未經炮製本就帶毒，大家千萬別看視頻就模仿。不懂的植物絕對別碰，更別隨便放進嘴裏。

湖北中醫藥大學藥學院王老師受訪時表示，學校確實會組織學生野外採藥實踐，如前往廬山、大別山區辨識藥材，但必須由資深專家全程帶教，並嚴格遵守安全規範，嚴禁隨意採摘未知植物，以實現「知行合一」。中國中藥資源逾1.8萬種，多數在生鮮狀態下毒性較強。專業學生拍攝類似內容時，通常採取「嘗後即吐」、「提前確認」等方式避險，絕非盲目冒險。普通民眾切勿效仿，以免發生危險。