日本起訴持刀闖華使館自衛隊員 中方：極右勢力猖獗促嚴懲
撰文：蕭通
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中國駐日本大使館3月遭人攜刀闖入，東京地方檢察院7月27日起訴涉案的日本自衛隊隊員村田晃。中國駐日大使館同日回應稱，事件充分暴露日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，強烈敦促日方切實負起責任，盡快徹查案情，嚴懲涉案人員，杜絕此類事件再次發生。
大使館發言人稱，日本自衛隊現役官員持刀侵闖中國大使館，向中方發出暴力威脅，嚴重違反《維也納外交關係公約》，嚴重侵犯中國主權和尊嚴，也嚴重威脅中方外交人員和外交設施的安全，性質影響極為惡劣，有關案件事實清楚、證據確鑿。
發言人表示，事件暴露出日本極右翼思潮和勢力猖獗，自衛隊人員失管失教，也暴露出日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係的重大核心問題上，因政策錯誤造成惡劣影響，成為「新型軍國主義」成勢為患的社會土壤。中方強烈敦促日方深挖背後根源，向中方和國際社會作出負責任的交代。
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