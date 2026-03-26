外交部提醒公民近期避免赴日　批日自衛隊員持刀闖大使館影響惡劣

3月26日，中國外交部發文提醒近段時間以來日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，提醒中國公民近期避免赴日。此外，外交部指發生於3月24日，一名日本自衛隊現役官員涉嫌持刀翻越圍牆闖入位於東京的中國駐日本大使館性質影響極為惡劣。



中國外交部領事司透過微信公眾號「領事直通車」指，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，在日本中國公民面臨的安全環境持續惡化。3月24日，一日本自衛隊現役官員持刀翻牆強行闖入中國駐日本大使館，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。

2026年3月24日上午，日本一名自衛隊員闖入位於東京都港區的中國駐日本大使館，當場遭館方人員控制後移交東京警視廳。（中國駐日本大使館）

文章稱外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日人員密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

據此前報道，3月24日上午，村田翻牆強行闖入中國駐日使館。中方及後提出嚴正交涉，表達強烈不滿。外交部指事件反映日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，「新型軍國主義」成勢為患，敦促日方立即徹查事件。

2026年3月24日上午，日本一名自衛隊員闖入位於東京都港區的中國駐日本大使館，當場遭館方人員控制後移交東京警視廳。（央視新聞）

據警視廳透露，村田稱「希望向大使表達意見。我想的是若不被理會，那就自盡，讓人震驚」。當局指，他似乎還說了一些關於希望中方克制對日強硬言論的說話。