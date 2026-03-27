日本自衛隊員持刀闖入中國大使館　日媒揭疑犯容貌　在銀座買刀

日本一名自衛隊員3月24日上午闖入位於東京都港區的中國駐日本大使館，當場遭館方人員控制後移交東京警視廳。疑犯向警方供稱，闖入是為了請求中方不要發表針對日本的強硬言論，若不獲接受以刀自殺。據日媒報道，疑犯是陸上自衛隊三等陸尉村田晃大，他23日從宮崎出發，乘搭高速巴士前往福岡，再轉乘新幹線抵達東京，並在銀座購買刀具，翌日翻牆闖入中國大使館。



據共同網報道，日本防衛省披露了事發當日，23歲疑犯村田晃大過往的服役情況，表示「沒有接到稱其工作態度和言行有特別問題的報告」。

日本媒體就路上自衛隊員村田晃大闖入中國大使館的報道：

據稱，村田晃大在23日（案發前一天）休假。事件當日，村田到了預定時間也沒有報到，所屬部隊曾嘗試與他聯繫。

據報道，村田晃大2025年3月從普通大學畢業並進入路上自衛隊。今年1月從位於福岡縣的路上自衛隊幹部候補生學校畢業，然後被部署至位於宮崎縣的EBINO駐地。3月15日，他升任三等陸尉，成為了幹部。

防衛省表示「將全力配合調查，一旦查明事實，就嚴肅處理」。

調查人員稱，村田晃大可能是從與大使館相鄰的建築物翻越帶有鐵絲網的牆壁闖入了大使館院內。據稱，他被帶刺鐵絲弄傷了手部。

東京警視廳透露，村田晃大稱「希望向中國大使表達意見。我想的是若不被採納，那就自盡，讓人震驚」，還說了大意為希望中方克制對日本強硬言論的話。

據悉，村田晃大在案發前一天的23日白天從位於宮崎縣的駐地出發，乘坐高速巴士和新幹線抵達東京後在網吧逗留。他還表示在東京銀座的大賣場購買刀具。

據日本電視台報道，24日上午，位於東京港區的中國大使館館方人員發現村田晃大出現在館區內，並在館內栽種植物中發現一把長約18厘米的刀具。

2026年3月24日，日本一名自衛隊員闖入位於東京都港區的中國駐日本大使館，當場遭館方人員控制後移交東京警視廳。疑犯供稱，闖入是為了請求中方不要發表針對日本的強硬言論，若不獲接受以刀自殺。日媒指疑犯是陸上自衛隊三等陸尉村田晃大，他從宮崎出發前往福岡，再轉乘新幹線抵達東京，並在銀座購買刀具。（網絡圖片）

日本放送協會（NHK）27日報道，防衛大臣小泉進次郎對有路上自衛隊員闖入中國駐日大使館表示「非常遺憾」，並表示一旦事實查明，將對此事進行嚴格處理。