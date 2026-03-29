日本自衛隊員持刀闖中國大使館 警方搜查涉事人員駐地
撰文：劉耀洋
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日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大3月24日闖入位於東京都港區的中國駐日本大使館，當場遭館方人員控制並移交東京警視廳，警方其後於29日上午對其位於位於宮崎縣的駐地展開搜查行動。
日本共同網及TBS電視台29日報道，東京警視廳當日早上約8時進入位於宮崎縣蝦野市的陸上自衛隊駐地進行搜查，以進一步調查案件。
村田晃大在案發前一天休假，並從位於宮崎縣的駐地出發，乘坐高速巴士和新幹線抵達東京後在網吧逗留。他事後聲稱，自己在東京銀座的大賣場購買了涉案的刀具。
報道指，村田晃大2025年3月大學畢業後進入陸上自衛隊，並於今年1月從位於福岡縣的路上自衛隊幹部候補生學校畢業，然後被部署至位於宮崎縣的駐地。他3月15日才剛升任三等陸尉，成為了部隊幹部。
防衛大臣小泉進次郎對有陸上自衛隊員闖入中國駐日大使館表示「非常遺憾」，並表示一旦事實查明，將對此事進行嚴格處理。
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