日本自衛隊員持刀闖中國大使館　警方搜查涉事人員駐地

日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大3月24日闖入位於東京都港區的中國駐日本大使館，當場遭館方人員控制並移交東京警視廳，警方其後於29日上午對其位於位於宮崎縣的駐地展開搜查行動。



日本共同網及TBS電視台29日報道，東京警視廳當日早上約8時進入位於宮崎縣蝦野市的陸上自衛隊駐地進行搜查，以進一步調查案件。

2026年3月29日，東京警視廳進入位於宮崎縣的陸上自衛隊駐地，就陸上自衛隊三等陸尉村田晃大持刀闖入中國駐日本大使館一事展開搜查行動。（網絡圖片）

村田晃大在案發前一天休假，並從位於宮崎縣的駐地出發，乘坐高速巴士和新幹線抵達東京後在網吧逗留。他事後聲稱，自己在東京銀座的大賣場購買了涉案的刀具。

報道指，村田晃大2025年3月大學畢業後進入陸上自衛隊，並於今年1月從位於福岡縣的路上自衛隊幹部候補生學校畢業，然後被部署至位於宮崎縣的駐地。他3月15日才剛升任三等陸尉，成為了部隊幹部。

2026年3月24日，日本一名自衛隊員闖入位於東京都港區的中國駐日本大使館，當場遭館方人員控制後移交東京警視廳。圖為疑犯的照片。（網絡圖片）

防衛大臣小泉進次郎對有陸上自衛隊員闖入中國駐日大使館表示「非常遺憾」，並表示一旦事實查明，將對此事進行嚴格處理。