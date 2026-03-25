日本自衛隊員持刀闖入中國大使館　抗議中方言論要脅自殺

日本一名自衛隊員3月24日上午闖入位於東京都港區的中國駐日本大使館，當場遭館方人員控制後移交東京警視廳。疑犯向警方供稱，闖入是為了請求中方不要發表針對日本的強硬言論，若不獲接受以刀自殺。



綜合共同社等日媒報道，該名男子為23歲的陸上自衛隊三等陸尉村田晃大，隸屬宮崎縣海老野駐地。他於周一中午離開駐地，經高速巴士與新幹線前往東京，在網吧過夜後，於翌日上午9時許從相鄰建築物翻越圍牆闖入大使館。警方隨後在館區植被中發現一把長約18公分的刀具，相信是該男子帶入，事件中無人受傷。

東京警視廳已以涉嫌闖入建築物為由逮捕了一名男子，對發生闖入事件表示遺憾，將加強巡邏警力等措施。陸上自衛隊則表示，自衛隊人員遭逮捕令人遺憾，將配合警方調查並基於事實嚴肅處理。

事後，村田晃大向警方供稱，他希望向中國大使當面表達意見，請求中方不要發表針對日本的強硬言論，「若對方不接受的話，打算持刀自盡，讓對方大吃一驚」。

2026年3月24日上午，日本一名自衛隊員闖入位於東京都港區的中國駐日本大使館，當場遭館方人員控制後移交東京警視廳。（央視新聞）

中國外交部發言人林劍周二在記者會上證實，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒，翻牆強行闖入中國駐日本大使館，威脅要以「神的名義」殺死中國外交人員。中方已向日方提出強烈抗議，要求徹查事件並嚴懲有關人員，杜絕此類事件再發生。

《環球時報》24日社評指，事件折射出當前日本國內極右思潮泛濫，軍國主義正死灰復燃的嚴峻現實。