長鑫科技上市　若以20倍PE計　市值或達2.3萬億人幣逼近工行｜AI

記憶晶片巨頭長鑫科技在上海科創板進行首次公開募股的申請已經獲得上海證券交易所通過，有望成為中國境內資本市場自2022年以來規模最大的上市融資項目。

招股書顯示，長鑫科技本次計畫募集資金295億元人民幣，若全額行使15%的超額配售選擇權，總募資可達約340億元人民幣。以此規模計算，這將是自2022年中國海洋石油上市以來規模最大的A股發行，也是自2025年寧德時代H股發售以來，亞洲地區最大的股票發行。

長鑫科技上市申請獲通過，有望創下中國境內股市四年來最大融資規模。

全球第四大DRAM製造商

彭博報道稱，長鑫科技過會正值中國人工智能產業鏈的投融資大熱。中國推進晶片自主可控的背景下，其成功上市將成為本土半導體產業走向獨立自強的里程碑之一。二級市場上，晶片股集中的科創50指數年至今漲約35%，並在本周創下紀錄新高，其中同屬存儲產業鏈的佰維存儲今年以來飆升約180%。

總部位於安徽合肥的長鑫科技是中國第一、全球第四大動態隨機存取記憶晶片(DRAM)製造商，DRAM是AI模型進行實時數據處理的關鍵。招股書顯示，長鑫科技去年全年扭虧為盈，並預計今年上半年歸母淨利潤將同比成長至少2200%，達500億元人民幣，其「產能規模遠低於國內龐大的市場需求。」

「長鑫科技的行業地位不言自明。」鑫瀚資本總經理敖飛向彭博表示，他的公司「一定會」參與機構投資者的配售，並稱DRAM是驅動AI革命最關鍵的存儲細分市場。

若長鑫科技下半年盈利勢頭持續，以全球記憶晶片巨頭較為保守的20倍本益比計算，其市值將達到約2.3萬億元人民幣，接近A股中總市值最大的工商銀行。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

仍落後三星、SK海力士和美光大約三年

除了長鑫科技IPO之外，百度旗下的昆侖芯以及中國3D NAND快閃記憶體晶片巨頭長江存儲目前都在推進各自的IPO計畫；AI產業鏈上的沐曦股份、摩爾線程等圖形處理器(GPU)廠商自去年上市以來股價大漲。

當前，AI需求推動DRAM價格上揚，整個行業處於高景氣的周期之中。全球前三大供應商三星電子、SK海力士和美光科技年內股價都至少翻倍，先後進入了萬億美元市值俱樂部。這三家公司合計占有全球DRAM市場90%以上的佔有率，長鑫科技僅占約7.7%，顯示其技術追趕之路依然任重道遠。

彭博指，滙豐分析師Steven Sun等人在報告中稱，在先進DRAM製程節點的研發上，長鑫科技仍落後三星、SK海力士和美光大約三年，其新生產線的良品率依然是未來的核心變量。

長鑫科技在招股說明書中表示，本次募集資金將主要用於DRAM存儲器及晶圓製造量產線的技術升級改造，以及下一代前瞻技術的研發。