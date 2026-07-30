涉性侵幼女殺妻　美籍通緝犯匿上海當外教　中方移交美方押解回國

7月23日，中國警方在上海浦東國際機場將在美國涉嫌嚴重暴力犯罪的美籍紅通逃犯Dan Hiers Jr. 遣返美方，由美國相關執法部門押解回國。



2004年，Dan Hiers Jr.因涉嫌性侵幼女、槍殺妻子等嚴重暴力犯罪被美國執法部門通緝。2005年8月，國際刑警組織對其發布紅色通報。隨後，應美方請求，中國公安機關開展縝密偵查，最終將其拘捕。

中國僑網引述美國傳媒報道，現年53歲的Dan Hiers Jr. 因涉嫌性侵幼女、槍殺妻子等嚴重暴力犯罪被美國執法部門通緝。他被列入美國執法部門發布的「十五大通緝犯」名單。

報道稱，Dan Hiers Jr. 曾在南卡羅萊納州一警察局任職，2004年因性侵未成年人的指控停職後被逮捕，後獲得假釋。他原定於2005年3月15日到警察辦公室投案，但當天並未出現。同日其妻被發現死於家中，頭部中槍。警方指控Dan Hiers Jr.殺害妻子，並發出逮捕令。

Dan Hiers Jr.被列入美國執法部門發布的「十五大通緝犯」名單。

2018年，Dan Hiers Jr.在上海被捕。被捕時，他化名成David Williams 在上海擔任外籍英語老師。

報道稱，當時一名中國女子在通緝名單中認出Dan Hiers Jr. 曾是她的英語老師，並提到對方因身材高大英俊很受女生歡迎，但他的私生活混亂，還試圖追求她的朋友。