習近平《求是》刊文：2035年建成健康中國是一項戰略決策

據新華社報道，8月1日出版的第15期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《加快建設健康中國》。



文章強調，到2035年建成健康中國，是中央作出的一項戰略決策。「十五五」是實現這一目標的關鍵時期，必須統籌謀劃、加緊推進，力求取得決定性進展。

圖為2026年2月10日，習近平到北京市西城區新街口街道父母食堂考察，慰問在這裡休息的3名快遞小哥。（央視截圖）

文章指出，要堅持從中國國情出發推動衛生與健康事業發展。中國是社會主義國家，是人口規模巨大、城鄉區域差距仍然較大的發展中國家，這決定我們必須堅持黨對衛生與健康工作的領導，堅持人民至上、生命至上，堅持健康優先發展戰略，堅持基本醫療衛生事業的公益性，走中國特色衛生與健康發展道路。

2016年中央明確提出新時代衛生與健康工作方針，即以基層為重點，以改革創新為動力，預防為主，中西醫並重，把健康融入所有政策，人民共建共享。新時代以來中國衛生與健康事業發展取得的歷史性成就，充分證明這些要求符合中國國情，是完全正確的。當前和今後一個時期，中國衛生與健康工作需要因應形勢發展變化，優化完善一些具體政策舉措，但是走中國特色衛生與健康發展道路不能動搖，貫徹新時代衛生與健康工作方針不能動搖。在這些根本問題上，必須始終頭腦清醒、保持戰略定力。

吉林省四平市梨樹縣第一人民醫院醫生韓曉君（右）為村民檢查身體。（新華網）

文章指出，要突出重點推進健康中國建設。健康中國建設是一項系統工程。面對人民群眾日益增長的多元化衛生健康需求，要緊緊抓住那些惠及面廣、牽一髮而動全身、對整個衛生與健康事業有重大影響的工作，集中力量和資源推動，不斷取得新的成效。

文章提到，要健全公共衛生體系，深化社會共治、醫防協同、醫防融合，強化傳染病預防控制、監測預警、醫療救治、應急處置、物資保障和監督管理。建設優質高效醫療服務體系，實施醫療衛生強基工程，推進中西醫結合，擴大康復護理和安寧療護等服務供給。倡導健康文明的生活方式，進一步提高全民健康素養。

5G智慧醫療設備。（GettyImages）

文章指出，要為健康中國建設提供有力保障。健全黨委統一領導、黨政齊抓共管的工作格局，完善健康促進政策制度體系，將健康理念融入公共政策制定實施的全過程。深化公立醫院改革和醫保支付方式改革，完善醫療、醫保、醫藥協同發展和治理機制。推動科技創新成果在衛生健康領域轉化運用，推進全民健康數智化建設。加強衛生健康行業的黨建工作，調動廣大醫務人員的積極性主動性創造性，弘揚優良醫德醫風，著力營造風清氣正的行業環境。