習近平《求是》刊文：轉變城市發展理念，更加注重以人為本

據新華社報道，1月16日出版的第2期《求是》雜誌將發表中共總書記、國家主席習近平的文章《在中央城市工作會議上的講話》。



文章指出，黨的十八大以來，黨中央深刻把握新形勢下中國城市發展規律，堅持黨對城市工作的全面領導，堅持人民城市人民建、人民城市為人民，堅持把城市作為有機生命體系統謀劃，推動城市發展取得歷史性成就，中國新型城鎮化水平和城市發展能級、城市規劃建設治理水平、宜業宜居水平、歷史文化保護傳承水平、生態環境質量大幅提升。同時，中國城市發展也面臨一些新情況新問題。總的看，中國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。

文章提出了當前和今後一個時期城市工作的總體要求，強調要以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持和加強黨的全面領導，認真踐行人民城市理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持因地制宜、分類指導，以建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市為目標，以推動城市高質量發展為主題，以堅持城市內涵式發展為主線，以推進城市更新為重要抓手，大力推動城市結構優化、動能轉換、品質提升、綠色轉型、文脈賡續、治理增效，牢牢守住城市安全底線，走出一條中國特色城市現代化新路子。

習近平2025年3月在雲南麗江市考察調研。（新華社）

文章指出，落實這一總體要求，關鍵在於堅持城市內涵式發展，切實把握好幾個重要原則。一是轉變城市發展理念，更加注重以人為本。二是轉變城市發展方式，更加注重集約高效。三是轉變城市發展動力，更加注重特色發展。四是轉變城市工作重心，更加注重治理投入。五是轉變城市工作方法，更加注重統籌協調。

文章部署了城市工作7個方面的重點任務。第一，着力優化現代化城市體系。着眼於提高城市對人口和經濟社會發展的綜合承載能力，發展組團式、網絡化的現代化城市群和都市圈。促進大中小城市和小城鎮協調發展。第二，着力建設富有活力的創新城市。立足城市資源稟賦和基礎條件，精心培育創新生態，在發展新質生產力上不斷取得突破。過去城市增量擴張時期形成的政策制度，要以改革的思路調整優化，高質量開展城市更新。充分發揮城市在國內國際雙循環中的樞紐作用，不斷提升開放合作水平。第三，着力建設舒適便利的宜居城市。堅持人口、產業、城鎮、交通一體規劃，優化城市空間結構，完善交通設施系統。加快構建房地產發展新模式，更好滿足群眾剛性和多樣化改善性住房需求，穩步推進城中村和危舊房改造。大力發展健康、家政等生活性服務業，健全養老服務體系，加強教育資源前瞻性布局，實施醫療衛生強基工程。第四，着力建設綠色低碳的美麗城市。推進能源、管網、交通等基礎設施綠色低碳改造，保護城市河湖水系、濕地和水環境，提升城市生物多樣性。第五，着力建設安全可靠的韌性城市。推進城市基礎設施生命線安全工程建設，強化城市自然災害防治，全面提升房屋安全保障水平。把風險防控有機嵌入城市管理系統，構建城市安全風險譜系。第六，着力建設崇德向善的文明城市。完善歷史文化保護傳承體系，重視保護城市獨特的歷史文脈、人文地理、自然景觀。積極培育城市文明，塑造城市精神。第七，着力建設便捷高效的智慧城市。順應數智化趨勢，不斷提升城市治理智慧化精細化水平。堅持黨建引領，突出抓基層、強基礎、固根本，高效解決群眾急難愁盼問題。

文章強調，建設現代化人民城市，必須加強黨對城市工作的全面領導。要進一步健全領導體制和工作機制，增強城市政策協同性，強化各方面執行力。樹立和踐行正確政績觀，建立健全科學的城市發展評價體系。加強城市工作幹部隊伍素質和能力建設。堅持實事求是、求真務實，堅決反對形式主義、官僚主義。