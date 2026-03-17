《求是》：反中勢力散播中國經濟崩潰論和威脅論　要及時回擊

中共黨刊《求是》近日最新一期的一篇評論文章表示，一些反中勢力出於各種原因，散播不同變體的中國經濟「崩潰論」和「威脅論」，強調要及時回擊這些論調，塑造國際社會對中國發展前景的正確認知。



該題為「持續做好穩預期工作」的評論員文章稱，指出預期管理是宏觀經濟治理的重要組成部分，中共中央高度重視預期管理，強調要加強預期管理，健全預期管理機制。

國內外一些唱衰中國經濟的謬論，對一些生產者和消費者行為產生誤導，影響了宏觀調控效能和經濟穩定運行。信心比黃金更重要。面對當前市場預期偏弱帶來的影響，必須更加注重預期管理與引導，努力實現穩預期、強信心與穩經濟的相互促進、良性循環。

文章呼籲各地區各部門要及時回應社會關切，加強政策宣傳解讀，完善政府與各類經營主體的溝通交流機制，做好政策的主動精準送達，讓市場充分瞭解和用好政策。要堅持正確輿論導向，創新經濟宣傳話語和方式，有效開展熱點問題引導，理性辨析各種聲音，唱響中國經濟光明論。

文章又稱，隨著中國經濟與世界深度交融，國際輿論對國內社會預期的形成影響越來越大。一些反中勢力出於各種原因，極力散播不同變體的中國經濟「崩潰論」和「威脅論」等論調。如果不能及時有效回擊這些錯誤敘事邏輯，不僅影響全球市場、外企外資對中國發展前景的預期，也會倒灌到國內，影響各方面的預期。

最後，文章表示，面對複雜的國際輿論環境，要強化對外宣傳和國際輿論引導，善於主動設置議題，及時回擊「中國經濟見頂」、「中國產能過剩」、「外資撤離中國」等論調，塑造國際社會對中國發展前景的正確認知。