習近平《求是》刊文：以超常規措施解決未來產業發展卡脖子問題

據新華社報道，6月1日出版的第11期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《前瞻佈局和發展未來產業》。



2月9日上午，習近平來到位於北京亦莊的國家信創園。（新華社）

文章強調，培育發展未來產業，對於我們搶佔科技和產業制高點、牢牢把握發展主動權，對於發展新質生產力、建設現代化產業體系，對於提高人民生活品質、促進人的全面發展和社會全面進步，都具有重要意義。近年來，黨中央高度重視未來產業發展，加強戰略謀劃，強化政策支持，推動未來產業發展呈現良好勢頭。新征程上，我們要站在推進強國建設、民族復興偉業的戰略高度，立足客觀條件，發揮比較優勢，堅持穩中求進、梯度培育，推動我國未來產業發展不斷取得新突破。

文章指出，要加強統籌謀劃。未來產業具有前瞻性、戰略性、顛覆性等特點，需要科學謀劃、全局統籌。要把準發展方向，在量子科技、生物製造等領域聚焦發力、精準施策。科學論證技術路線，提升前沿技術戰略預判能力。把握發展節奏，綜合考慮國家戰略需求、技術成熟程度、要素支撐條件等因素，因地制宜、錯位發展。強化產業協同，堅持聯動發展，推動未來產業同新興產業、傳統產業相得益彰。

文章指出，要堅持以科技創新為引領。科技突破的程度，很大程度上決定未來產業發展的速度、廣度、深度。要立足當前，採取超常規措施，加大重點領域關鍵核心技術攻關力度，儘快解決制約未來產業發展的「卡脖子」問題。要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持「產業出題、科技答題」，大力提升科技支撐引領能力。加大重點領域關鍵核心技術攻關力度，加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化佈局，加快科技成果轉化應用。

文章指出，要發揮企業主體作用。企業是創新的主體，很多未來產業的興起是靠企業一步步突破帶動的。要推動各類創新資源向企業集聚，大力培育核心技術領先、創新能力強的科技領軍企業和高新技術企業。支持中央企業結合主責主業發展未來產業，提升核心競爭力。強化公共服務供給，培育一大批科技型中小企業、專精特新企業、單項冠軍企業、獨角獸企業。

2月9日上午，習近平來到位於北京亦莊的國家信創園。（新華社）

文章指出，要營造良好政策環境。未來產業培育周期長、市場風險大，政策上要大力支持，政府要做好服務。要完善財稅等政策，大力發展科技金融，優化政府採購等政策。全方位做好人才培養、引進、使用工作，在全社會營造鼓勵創新的濃厚氛圍，充分調動人才創新創業積極性。

文章指出，要健全治理體系。未來產業發展涉及面廣，必須加強協同治理，統籌發展和安全，探索科學有效的監管方式，構建技術監測、風險預警、應急響應體系，確保既「放得活」又「管得好」。不斷深化國際合作，努力推動各方標準共建、規則共商、產業共促。

文章強調，未來產業技術迭代快、影響因素多、決策風險大，對我們的領導能力和治理水平提出了更高要求。各級領導幹部要切實加強科技前沿知識學習，提高專業化能力，努力做到知科技、懂產業、善決策。