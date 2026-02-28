習近平《求是》發表重要文章：讓願擔當、敢擔當、善擔當蔚然成風

據新華社2月28日消息，3月1日出版的第5期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《讓願擔當、敢擔當、善擔當蔚然成風》。這是習近平總書記2012年12月至2025年12月期間有關重要論述的節錄。



文章強調，實幹興邦，空談誤國。把黨的二十大描繪的宏偉藍圖變成美好現實，需要各級領導幹部擔當作為。新征程上，不可能都是平坦的大道，我們將會面對許多重大挑戰、重大風險、重大阻力、重大矛盾，領導幹部必須有強烈的擔當精神。各級領導幹部要以身許黨、夙夜在公，以時時放心不下的責任感、積極擔當作為的精氣神為黨和人民履好職、盡好責。

文章指出，幹部敢於擔當作為，這既是政治品格，也是從政本分。有多大擔當才能幹多大事業，盡多大責任才會有多大成就。不能只想當官不想幹事，只想攬權不想擔責，只想出彩不想出力。要以對黨忠誠、為黨分憂、為黨盡職、為民造福的政治擔當，以守土有責、守土負責、守土盡責的責任擔當，面對大是大非敢於亮劍，面對矛盾敢於迎難而上，面對危機敢於挺身而出，面對失誤敢於承擔責任，面對歪風邪氣敢於堅決鬥爭。領導幹部要在其位、謀其政、盡其責，在職責範圍內主動擔重、擔難。堅持黨性原則，是非分明、敢於鬥爭，在重大問題、原則問題上旗幟鮮明。

文章指出，領導幹部不僅要有擔當的寬肩膀，還得有成事的真本領。既要大膽講政治，又要善於講政治；既要矢志抓發展，又要善於抓發展；既要勇於抓改革，又要善於抓改革；既要敢於直面矛盾和問題，又要善於化解矛盾和問題；既要有想幹事、真幹事的自覺，又要有會幹事、幹成事的本領。黨的紀律和幹事創業是內在統一的。遵規守紀，就會擁有幹事創業的充分自由和廣闊空間。要正確處理幹凈和擔當的關系，把幹凈和擔當、勤政和廉政統一起來，勇於挑重擔子、啃硬骨頭、接燙手山芋。

文章指出，全面從嚴治黨和鼓勵擔當作為是內在統一的，不是彼此對立的。嚴並不是要把大家管死，使人瞻前顧後、畏首畏尾，搞成暮氣沉沉、無所作為的一潭死水，而是要通過明方向、立規矩、正風氣、強免疫，形成風清氣正的黨內政治生態，營造有利於幹事創業的良好環境，進一步調動全黨的積極性、主動性、創造性。組織敢於擔當，幹部才會有底氣。要敢於為擔當者擔當、為負責者負責、為幹事者撐腰，堅持嚴管和厚愛相結合，落實「三個區分開來」，著力消除妨礙幹部擔當作為的各種因素。在選人用人上體現講擔當、重擔當的鮮明導向，把敢不敢扛事、願不願做事、能不能幹事作為識別幹部、評判優劣、獎懲升降的重要標準，把幹部幹了什麽事、幹了多少事、幹的事組織和群眾認不認可作為選拔幹部的根本依據，選拔任用敢於負責、勇於擔當、善於作為、實績突出的幹部，讓願擔當、敢擔當、善擔當蔚然成風。