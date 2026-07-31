四川紅旗大橋垮塌損¥2772萬　涉人為失職7人被立案28人被問責

2025年11月11日，位於四川阿壩州馬爾康市的紅旗大橋右岸山體突發滑坡，導致橋樑右岸引橋及部分路基嚴重毀壞，造成國道317線道路中斷，事件未造成人員傷亡，但直接經濟損失約2772.48萬元人民幣。



日前，四川省政府常務會議審議通過阿壩馬爾康「11·11」紅旗大橋垮塌災害調查報告。報告證實，紅旗大橋右岸邊坡地質條件複雜，直接導致紅旗大橋垮塌災害發生。另外，相關勘察單位未依規開展地質勘察工作，導致部分工程防範措施不到位以此埋下安全隱患。事件中，7人被立案偵查、28人被嚴肅問責。



調查報告指出，大橋右岸邊坡本身地質條件極為複雜，岩體裂隙發育、強卸荷帶深度大，庫水抬升浸泡後岩體軟化劣化、承載能力降低。另外，在通道建設擾動、橋樑荷載等因素疊加，突發水庫誘髮型基岩邊坡坐落式深層滑坡，帶動右岸引橋基礎移位，右岸引橋基礎隨坡體持續下坐，引橋橋墩在滑坡體帶動下先後傾斜、折斷、倒塌，直接導致引橋垮塌。

除了自然地質因素，亦存在人為漏洞。涉案勘察單位未有按照法規要求，對右岸引橋水庫坍岸區域進行工程地質勘察和岸坡穩定性評價，甚至在勘察工作中弄虛作假，為工程埋下致命的安全隱患。調查組同時查明，相關涉事企業存在勘察設計業務違法分包轉包、項目建設管理責任落實不力、隱患排查治理工作不到位等問題。

調查組也表示，相關涉嫌違法犯罪人員的線索已移送公安機關立案偵查，將依法追究刑事責任。同時，地方政府、有關部門及國有企業公職人員，其履職失職問題線索亦已移交紀檢監察機關依規依紀處理，涉及的違法違規企業則由行業主管部門依法處罰。

另據「廉潔四川」消息，四川省紀委監委機關、中國電建集團公司紀委、國能大渡河水電開發公司紀委按照幹部管理權限，依規依紀依法對災害發生背後履職不力、監管缺位、失職失責的28名公職人員進行嚴肅追責問責；四川省公安機關對涉嫌違法犯罪的7名涉案人員立案偵查。