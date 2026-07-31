有片｜江蘇火災母女困窗外墮樓　女童亡母危殆　消防被批無鋪氣墊

江蘇連雲港一住宅小區發生火災，一位母親帶着女兒躲出窗外避火，消防人員到場後對着起火窗戶噴水，等待救援期間，這對母女雙雙墮樓，被緊急送院搶救。影片在網上曝光後，不少網民質疑消防救援不力，「為什麼只噴水，不架雲梯和不放救生氣墊？」



據《中國新聞週刊》消息，事件中的女童已去世，母親還在重症監護室，尚未脫離危險。據當事人家屬表示，發生火災時，女童父親成功逃生，當時他讓妻女跟上，但她們被困火場。下樓後，女童父親曾向消防喊話，不要噴水救人，但沒有任何用。



江蘇連雲港一住宅小區發生火災，一位母親帶着女兒躲出窗外避火。（互聯網圖片）

等待救援期間，這對母女雙雙墮樓。（互聯網圖片）

據網上流傳影片，7月27日早晨，江蘇連雲港東方領秀小區一個5樓單位突發火災，一名女子和女孩躲到窗外避險，當時窗內有濃煙不斷冒出，女子用手牢牢抓着窗欄，並用腿擋住女孩，試圖穩定兩人身體得以保命。

消防人員趕到現場後，用水槍對着冒煙的窗戶處噴水，但當女子嘗試往下挪動尋找安全位置之際，疑似腳下打滑從樓上墜下，隨後女孩也墜樓。

消防人員趕到現場後，用水槍對着冒煙的窗戶處噴水。（互聯圖片）

消防人員趕到現場後，用水槍對着冒煙的窗戶處噴水。（互聯圖片）

當時窗內有濃煙不斷冒出，女子用手牢牢抓着窗欄，並用腿擋住孩子。（互聯網圖片）

不少網民看到影片後，紛紛指責消防員「只噴水，既沒有在樓下放氣墊也沒用雲梯，什麼作為都沒有」、「放個氣墊搭個雲梯都行，硬是讓媽媽撐到力竭打滑掉下去，孩子隔了一兩秒也掉下去了。」還有微博網民透露，消防站離該小區僅幾百米，消防人員半個小時才到，救援期間只是滋水，既沒有用雲梯也沒有用墊子，更沒到四樓去施救。

對此，有消防業內人士發文解釋，指高空救援限制較大，一般消防氣墊的使用高度不超過3層樓（約10米），若從5樓（約15米）跳下，衝擊力大更容易造成致命傷亡。另外，雲梯消防車救援需要足夠的停靠空間和時間。

據《據瀟湘晨報》報道，新海街道辦工作人員表示，火災具體起因及救援爭議在調查中。事件發生後，輿論紛紛質疑當地消防救援不力，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文指，消防到場後僅有噴水裝置，欠缺雲梯及氣墊，反映當地消防部門有明顯改進空間，官方應謙虛反思。