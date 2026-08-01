有片│領空對峙外軍喊｢只是工作｣ 中國軍人：不在乎錢只想戰鬥
撰文：許祺安
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8月1日是中國建軍節，官方媒體「中國軍號」發佈影片，披露中國飛行員驅離侵犯領空的外軍軍機的對峙細節。當時外軍軍機圍堵中國海軍飛行員表態「Just a job, I just want to go home（這只是一份工作，我只想回家）」，但中國飛行員強硬回應：「Money I don't care, I just want to fight（錢我不在乎，我只想戰鬥）。
據影片顯示，面對外軍的圍堵，中國飛行員寸步不讓，海軍航空兵某旅飛行員王中元先以中英文發出嚴正警告：This is PLA Navy（這裏是中國人民解放軍海軍），you are flying our operating airspace（你正在飛越我方領海領空），depart immediately（請立即離開），我是中國海軍航空兵，你已進入我領空，立即離開，否則將遭到攔截。
隨後外軍飛行員和王中元交流，流露出「Just a job, I just want to go home（這只是一份工作，我只想回家）」的意思。但王中元立即強硬回應：「Money I don't care, I just want to fight（錢我不在乎，我只想戰鬥）。」
影片隨即刷屏網絡，不少網民大讚「中國軍人有血性」，紛紛向國防前線的軍人致敬。
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