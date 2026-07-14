歐洲熱浪｜法國男上海出差｢人肉｣帶回空調送九旬母　全套僅¥1412

近日，有網民發帖稱，自己一位來自法國的男同事來上海出差，成功為家中93歲高齡的母親「人肉」背回一台空調，因托運免費，全程僅花費了1412元（人民幣，下同）。事件引發網民熱議，不少人表示「這個經驗很實用」，還有網民稱路線相同，果斷下單效仿。



男子帶空調回巴黎。（小紅書）

全程托運免費，僅花費1412元。（小紅書）

93歲母親在法國酷熱難耐 男子從中國背回一台空調

據《極目新聞》報道，一名在外企工作的網民麗麗（化名）分享，最近，她有一群同事從歐洲來上海出差，在聊天過程中談及「歐洲熱浪」的話題。其中一位來自法國的男同事稱，自己居住在巴黎的93歲母親已酷熱難耐。

麗麗幫同事購入空調。（小紅書）

在機場托運。（小紅書）

麗麗了解到，同事家中有一台加冰塊的涼風扇，但降溫效果不理想，且降溫過程中室內濕度增加，對老年人而言不太舒適，而具有除濕效果的空調在法國已很難買到。於是大家便建議他從中國背一台空調回法國。

成功攜帶空調抵達巴塞隆拿 僅花¥1412

麗麗了解到，當時美的在國內有四款一體機在售，他們根據重量和體積選定了其中一台符合行李托運尺寸的空調機型，花費1260元。又購買了一個公牛歐洲大功率家電轉換器，花費22元。

因機器不含鋰電池，空調順利通過行李安檢，由於該男子乘坐公務艙回國，行李額度充足，可免費托運，僅需支付機場打包費用花費130元。目前，這名法國男子已成功攜帶空調抵達工作地巴塞隆拿，計劃之後再帶回法國。

男子帶回的空調。（小紅書）

由於機器不含鋰電池，在經過行李安檢後順利托運。（小紅書）

由於機器不含鋰電池，在經過行李安檢後順利托運。(小紅書)

據東方航空職員解釋，若機器不含鋰電池、易燃易爆等化學成分，且符合行李托運尺寸要求並妥善包裝，即可辦理托運。同時，是否最終能攜帶成功，還需依照海關等相關規定。

網民：實用經驗、果斷下單

事件引發網民熱議，不少旅居歐洲的網民深有共鳴，表示當地空調售價高昂、貨源緊缺，也打算趁往返國內的機會自備移動空調，「這個經驗非常實用」。還有網民稱，和該名男子路線一模一樣，「本來還在猶豫，現在果斷下單啦」。

網民稱經驗實用。（小紅書）

網民表示果斷下單。（小紅書）

也有網民善意提醒，不同國家海關、航空托運規則存在差異，出行前要提前確認設備相關規定。

高溫引發法國空調搶購潮

另據《央視新聞》報道，法國氣象局通報，7月12日法國本土96省中，有37個處於最高級別的紅色高溫預警，46個為橙色預警。民眾紛紛搶購降溫設備，巴黎等地中國製移動分體式空調嚴重缺貨，有居民甚至把枕套放進冰箱以求一夜涼快。

7月初，法國遭遇罕見熱浪，民眾為搶空調互毆。（抖音）