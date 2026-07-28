中歐班列助力中國冷氣機15天運往歐洲　 通達26個國家236個城市

《央視新聞》報道，7月28日，國家發展改革委召開中歐班列專題新聞發布會。會上，國家發展改革委開放司司長梁林沖介紹，面對歐洲對空調製冷需求的爆發式增長，美的、格力等空調廠商把補貨通道從海運切換到中歐班列，運輸週期從40天壓縮到15天左右，搭建起了中歐貿易「快車道」。



梁林沖表示，中歐班列已成為密切國際經貿往來的重要橋樑。中歐班列極大促進了沿線國家商品流通與產業互補，運輸貨物品類覆蓋53大門類、5萬多個品種，運送貨值佔中歐貨物貿易額的比重逐年提升。

中歐班列年開行量十年間增長10.8倍。（央視新聞）

今年6月，歐洲被一場破紀錄的熱浪席捲，最高溫度達到40攝氏度以上，對空調製冷需求爆發式增長，中國空調在當地供不應求，美的、格力等空調廠商把補貨通道從海運切換到中歐班列，運輸週期從40天壓縮到15天左右，搭建起了中歐貿易「快車道」。

目前中歐班列運行路線圖。（競速物流網）

梁林沖介紹，目前，中歐班列已鋪畫96條運行線路，形成了境外北、中、南多元通道格局，通達歐洲26個國家236個城市，構建了暢通高效、多向延伸、海陸互聯的通道網絡。