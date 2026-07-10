歐洲熱浪｜中國冷氣機不只靠平價！廣東製造憑這三點破局狂接單

這個夏天，廣東製造的空調正在歐洲經歷一場「奇遇」：在德國，被程序員寫進AI庫存追蹤網站；在法國，被少年推上街頭出租；在意大利，剛擺上貨架就被搶空。



生產端，加急、加急、再加急！歐洲連續多日多地超40℃的熱浪，讓空調、風扇補貨訂單一批接一批，傾瀉到珠三角的生產線上。

中山南頭鎮，TCL空調工廠門口裝貨車輛待命，交付周期壓縮在10天內；廣州南沙的美的基地，「工廠大腦」和機械臂24小時運轉，以滿足暴漲的歐洲訂單；佛山順德美博集團空調車間內，國內生產線全讓出來優先歐洲訂單……

熱立方的空調生產線。（南方日報）

海關數據顯示，中山、江門前5個月家電出口分別達到295億元（人民幣，下同）與85.2億元，其中清涼家電佔比分別超過50%和45%；作為「中國家電之都」，順德5月家電出口按年增長15.7%。

中國空調產量佔全球約80%，壓縮機產量佔全球90%，僅廣東一省就聚集了美的、格力、海信、TCL等一批年產銷量百萬套以上的龍頭企業。歐洲需求集中爆發時，全球幾乎只有中國有能力快速承接，而珠三角正是其中產能最集中、反應最快的一環。

這不僅是一場由高溫驅動的需求暴漲，它更像一面鏡子，映照出「廣貨行天下」的深厚底藴——產品能精準擊中海外痛點，產業鏈能快速組織生產交付。

7月6日，外交部發言人回應中國防暑降溫產品受歐洲民眾追捧時表示，契合需求、物美價優的商品自然會受到歡迎，中歐貿易結構是市場需求驅動、基於優勢互補的自然結果。

熱浪只是點燃需求的引線，真正讓「清涼廣貨」跑向歐洲的，是廣東製造體系的速度、韌性和創新力。

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生產：重新定義產品，直擊市場痛點

歐洲這波熱浪，為何廣貨能接住？

熱浪只是把需求推到企業面前，而粵企對海外市場的長期理解和產品準備，才是拿下訂單的關鍵。

在歐洲空調市場，空調普及最大的門檻不只是價格，還有「裝不上」。空調安裝費高達1000至2000歐元，旺季安裝工預約要等兩周到一個月，大量老式公寓和歷史保護建築禁止外牆打孔，租房群體更無權改動房屋結構。

連日來在海外熱度飆升的美的PortaSplit空調，就是為了繞開這道壁壘而生——無需打孔和專業安裝，外機僅重10公斤，壓縮機移至內機實現極致輕量化，支架方案由德國團隊迭代100多次適配各國窗戶。

美的PortaSplit空調在德國賣場。（南方日報）

這款售價約1000歐元的產品，是由歐洲本地團隊洞察需求，聯合國內研發和意大利工業設計團隊歷時三年開發，累計佈局300至400件專利，填補了傳統分體機與移動空調之間的市場空白。

不同於美的，美博選擇了另一條路，從環保冷媒切入。

按目前主流的R32冷媒，一台空調在歐盟每年要繳一兩百元人民幣的碳稅；而我們用R290冷媒，更加環保，也進一步優化了整體採購和運營成本。

美博創始人余方文介紹，美博與高校合作攻關三四年，攻克了R290易燃易爆的安全難關，有德國客戶第一年試用就下了3萬套。「因為我們的產品跟別人不一樣，客戶只能找我們，等我們。」

安裝效率，則是海信的突破口之一。在歐洲，安裝一台空調的人工費幾乎等於再買一台，「裝得快」就是競爭力。「把安裝時間縮短三分之一，就是幫客戶省了三分之一安裝費。」海信空氣事業部品牌總監楊祥璽說，海信在歐洲設有專門研發中心，其U6 Uni系列通過可拆卸裝飾板、多功能掛牆板等設計，安裝效率提升35%，前6個月歐洲銷量11.3萬套，按年增長117%。

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此外，今年海信還在歐洲推出高能效智能化高端新品Air Master（U8），整機達到歐盟最高 A+++ 能效。

格力則針對歐洲老式住宅打造多元化產品矩陣——即插即用的移動空調一經上架便遭搶購。

廣貨不只為歐洲「量身定製」，這種「為一個市場重新定義一款產品」的能力，已經是珠三角家電企業的基本功，只是歐洲這波熱浪將它們推到了聚光燈下。

海信專門劃出歐洲訂單出貨通道。（南方日報）

在北美，天然氣取暖成本高企，美博開發的熱泵空調可以在零下40℃低溫制熱，今年已在美國突破10萬套銷量；在中東，地表溫度常超60℃，美博產品可做到高溫下製冷量90%不衰減。從歐洲的環保冷媒，到北美的極寒制熱，再到中東的高溫製冷，每換一個市場，廣貨就根據當地市場提供新的解決方案。

美的同樣在全球鋪開本地化創新。在北美，超低溫窗口熱泵讓高層公寓也能裝熱泵；在中東，TropicPRO空調可在70℃極端高溫下不停機；在西非，UNICOOL變頻空調適配小功率發電機，啟動功率降低超50%。

作為首家以中國品牌身份進入日本空調市場的企業，海信精準回應日本小戶型家庭的真實使用痛點，憑藉高能效、高效濾網自動清掃、智能控制等創新產品力，在日本競爭激烈的市場拿下3%的市場份額。

未來不是一個產品打全球，而是針對不同國家做本地化定製，每一個市場，都需要獨立的答案。 余方文

「廣貨行天下」已經從「產品出海」升級為「研發出海」——把研發中心建到市場門口，才能做出真正擊穿痛點的產品。

交付：30天排期壓到10天，實現極限響應

空調出海需求暴漲，給企業帶來的另一個考驗是——「多久能到」，速度也是競爭力。

連日來，美博位於佛山順德均安的工廠產線滿負荷運轉。為趕這批急單，美博把原本留給國內市場的排產讓了出來。「國內正好天氣還沒那麼熱，給了我們一個窗口。」余方文說，目前安徽加佛山兩地基地每日可下線近萬套空調。

產能開足，物料不能掉鏈子。余方文每天一早就要和供應商確認關鍵物料的到位時間，「哪個環節卡了當天必須解決。」

事實上，完整的配套產業鏈正是珠三角家電的重要優勢。僅順德北滘一個鎮，家電零部件本地配套率就達80%，配件半小時內即可送達產線；珠三角空調產業鏈本地配套程度高，這讓臨時追加的歐洲訂單能夠被快速拆解進生產計劃。

而100公里外的廣州南沙美的「燈塔工廠」，則展示了「機器的極限」。

機械臂24小時運轉，一天最高產能4.5萬台套空調，9大智能體構成的「工廠大腦」自主調配，設備故障秒級切換產能，物料到場時間縮短40%。「正是提前佈局智能體技術，我們才有底氣承接今年這波爆發。」美的南沙燈塔工廠工程負責人胡洛說。

美的位於廣州南沙「智能體」工廠，一天產能可達45000台空調。（南方日報）

同樣的緊迫感也在珠三角各大空調廠蔓延。

中山南頭TCL空調基地智能車間，31台工業機器人協同運轉，平均每8秒一台空調下線。面對歐洲客戶「10天交貨」的喊話，TCL將排產周期從常規30至40天壓縮至10到14天。「火車送都來不及，我們直接用拖車，將貨從中山拉去歐洲！」TCL空調中山基地負責人說。

在江門，海信同步調動前後端資源。歐洲各區域緊急調撥貨源，工廠兩班倒連軸轉，專門劃出歐洲訂單出貨通道，檢測合格馬上裝箱發貨。

工廠在加速，還要接上運輸和通關的節奏。

過去出口歐洲海運要一個多月，為趕急單，美博把訂單切換到中歐班列，「預計15天可以到達德國。」余方文說。同樣通過中歐班列及卡車聯運方式加速送往歐洲的，還有美的為法國市場緊急生產的3萬台移動空調。

公開資料顯示，廣州增城西站國際班列開行量四年增長超6倍，如今已實現「周周多班」常態化運營，把交付周期從「月」壓縮到「周」。

通關環節也在提速。珠海洪灣港，灣仔海關為家電出口開闢24小時「綠色通道」，實現「即到即報、快速驗放」。在江門，海關以「一企一策」主動對接企業，收集通關難點推動惠企政策落地。

海關專門開通綠色通道，保供空調優先查驗、快速通關；商務部門也主動上門講解外貿政策，各項便利政策省了不少時間，使大批量空調能更快運到歐洲各地。 海信集團相關負責人

企業方面提供的數據顯示，粵企已成功承接這波市場需求。今年上半年，美的PortaSplit出貨量超20萬套，在西歐市場空調銷量按年飆升超70%；TCL第二季度法國按年增幅超300%，移動空調全渠道庫存清零；海信法國市場增幅突破100%，移動空調在多國脫銷；格力在法國銷量按年增長50%；美博6月訂單按年增長80%，上半年西歐銷售額按年增長100%。

30天變10天，並不是單個工廠的「拼命趕工」，而是供應鏈、智能製造、國際物流和政務服務共同提速的結果。一端是歐洲人「等不了」的清涼需求，另一端是廣東製造「慢不下來」的系統能力。

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支撐：面向全球，廣貨已形成系統性優勢

歐洲高溫，廣貨爆單。這一波訂單暴漲，也給了許多空調行業從業者新的啟示。

美博一周之內新增歐洲訂單5萬套，余方文手機裏每天十幾個詢價電話，有老客戶追加的，有同行轉介紹來的，還有從未打過交道的貿易商。「多指向歐洲訂單。」他說，這種密集程度，是他在空調行業摸爬滾打幾十年從未見過的。

海信法國、意大利等地移動空調全線脫銷，格力壁掛空調法國地區安裝排期已順延至8月底。美的家用空調歐洲大區總監熊學勤說：

我們的市場邏輯徹底反轉了，過去是我們主動跑渠道、拓合作，現在是各國渠道商追着我們要貨。

這種「反轉」並非單純只因為歐洲高溫，更深層的原因是廣東家電企業在產能、渠道和市場上的長期積累，在需求爆發時形成了系統性優勢。

數據顯示，2025年廣東空調產量突破9000萬台，連續多年居全國首位——全球每3台空調就有1台「廣東造」。

海信空調在歐洲賣場。（南方日報）

從佈局看，這些企業都不是近年才進入歐洲市場。

美的在全球佈局43個海外製造基地和29個海外研發中心，海信從2001年就開始深耕歐洲空調業務，2023年設立了歐洲空調研發中心，TCL在英法德西意等核心國家設有直屬分公司。美博同樣如此，2018年以來持續推進國際化，在意大利、西班牙、德國、法國、英國等西歐核心市場深耕六七年。

渠道、品牌和售後的基礎早已打好，當需求突然爆發時，訂單才能迅速落到有準備的人手上。

余方文判斷，這並非單純由一場熱浪觸發。去年歐洲熱夏讓不少客戶庫存售罄、渠道賺到錢，資金和資源隨之向空調行業集中。

今年本來整個歐洲的下單量就比往年高出40%至50%，這還沒算上最近緊急補的單。 余方文

更長遠看，歐洲仍是一個巨大的增量市場。「整個歐洲才20%的空調普及率，你想想看這個空間多大。」余方文說。

清涼經濟：珠三角「清涼製造」全品類出海

「清涼訂單」的奔湧，並不只發生在空調產線上。

今年上半年，佛山熱立方科技出口額接近3億元，按年增長近30%；江門小崧科技戶外便攜電風扇前5個月出口超1億元；德信電器塔扇、吊扇前4個月出口逾5億元；斯柯電器商用冰櫃產線滿負荷運轉，計劃追加25億元投資把年產能提高到80萬台。

從熱泵到風扇，從冰櫃到紅酒櫃，珠三角「清涼製造」正在全品類出海。但這輪出海，並不只是「接單—生產—發貨」的簡單循環。

在佛山順德倫教，熱立方科技的流水線高速運轉，一批批空氣源熱泵正發往歐洲。往年冬季才是熱泵旺季，今年歐洲高溫讓兼具製冷功能的熱泵提前「出圈」。

歐洲很多老建築有採暖系統但沒有製冷功能，我們的產品冬天採暖、夏天製冷，全年還能提供生活熱水。

熱立方相關負責人趙序昌說，熱立方通過創新技術，抓住了歐洲老建築從「單一採暖」走向「全年舒適」的升級需求。

看似門檻不高的風扇，也在變化。在江門新會，做吊扇超20年的藤森，近年組建研發設計團隊，持續迭代電機性能和外觀設計，讓產品更貼合海外市場審美與能效標準。

今年，藤森的裝飾吊扇生產線滿負荷運轉，「對歐洲家庭來說，吊扇兼具低能耗和促進空氣循環等優勢，不少開發商將其納入交付標配。」副總經理劉穎聰說，今年歐洲客戶追加了10萬台訂單，規模按年提升三分之一。

藤森五金的生產車間。（南方日報）

類似的升級也發生在更細分的賽道。

順德均安維諾電器瞄準紅酒櫃市場，今年歐洲訂單上漲超20%，排產已到兩個月後，其零嵌入恆溫酒櫃已被多家歐洲品牌商定為主銷產品。它切中的不是「降溫」本身，而是歐洲對恆溫恆濕、嵌入式美學和專業儲酒場景的需求。海信冰箱則走出高端化路徑，智能大屏冰箱定價最高2999歐元，進入與博世、三星競爭的高端價格帶，並提出2027年衝擊世界第一的目標。

如今，廣東「清涼家電」出海正在呈現一種新變化，不再只靠規模和性價比，而是更強調本地化場景、產品差異化與品牌識別。這個夏天，熱浪推高的不只是一類產品需求，讓世界重新看見廣貨的製造效率、產品能力和供應鏈韌性。

熱浪終將退去，但「廣貨行天下」的故事不會止步於一個夏天。它背後是一條歷經數十年鍛造的產業鏈、一群敢於為每個市場重新定義產品的企業——這些，才是廣東製造穿越周期的底氣。

廣貨行思錄：向外生長的廣東製造

採訪中，美博集團創始人餘方文有句話讓人印象深刻，他說歐洲人的房子設計裝修時就沒有預留空調管道。

這讓我們意識到，大家習以為常的家電產品，換一個市場，可能面對的是完全不同的使用場景、完全不同的安裝條件、完全不同的消費邏輯。

國內家電市場常被說「到了天花板」。空調、冰箱、洗衣機，家家戶戶都有了，增長靠的是換新和升級，空間有限。

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但這次走訪讓我們看到了另一面：同一款空調，到了歐洲就要重新定義安裝方式；同一個熱泵，到了北美要解決零下40℃的制熱難題；同一颱風扇，到了法國要匹配當地家居審美和能效標準。

產品沒變，但市場變了，需求變了，產品定義也跟着變了。這恰恰是廣東家電最大的增量所在——海外一個又一個尚未被充分滿足的市場裏。

歐洲空調普及率才20%，家庭擁有空調的比率甚至不足5%。非洲的電力基礎設施還在建設中，中東的極端高溫催生特殊工況需求，東南亞的消費升級剛剛起步……每一個區域、每一種氣候、每一類建築形態，都可能催生出一款新產品、一條新賽道。

為歐洲老建築設計的免安裝空調、為北美公寓開發的窗口熱泵、為歐洲家居審美迭代外觀的裝飾吊扇、為高端儲酒場景研發的零嵌入恆溫酒櫃。它們都來自珠三角，來自那些看似「傳統」的家電工廠。

所以，所謂天花板，或許只是用國內市場的尺子量出來的。當視野放到全球，家電這個「老行業」突然變得年輕了，因為每一個新市場的痛點，都是一個新產品的起點。

廣東家電企業正在做的，不是把國內賣不動的庫存倒到海外，而是為每一個市場重新出一張考卷、重新交一份答案。這種能力，才是「廣貨行天下」最值得書寫的部分。

這場歐洲熱浪終將過去。但廣東製造向外生長的勢頭，不會隨氣溫回落而停下。

【本文轉載自微信公眾號「南方日報」。】