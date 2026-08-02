偷情軍嫂致懷孕墮胎　雲南男破壞軍婚被判囚2年

近日，雲南省高級人民法院、中國人民解放軍昆明軍事法院首次聯合發佈一批涉軍維權典型案例，其中披露一起破壞軍婚案件：王男明知陸女配偶是現役軍人仍與其發生關係並致其懷孕墮胎，導致軍婚破裂，被以破壞軍婚罪判處有期徒刑2年。



據介紹，王某明知陸某的配偶楊某是現役軍人，仍與陸某同居並發生不正當關係致其懷孕墮胎。該事件直接導致現役軍人楊某與陸某的軍婚因感情破裂，無法維持婚姻關係，雙方於2024年4月協議離婚。

一審法院以破壞軍婚罪判處王某有期徒刑二年，宣判後王某以量刑過重為由提出上訴，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

示意圖。（AI生成）

雲南高院稱，本案是依法懲處破壞軍婚犯罪的典型案例。軍人常年遠離家庭，駐守邊關，為維護國家安全和邊疆穩定做出了巨大的犧牲和奉獻。對現役軍人的婚姻實行特殊保護，是中國一項重要法律制度，軍婚保護制度對於消除軍人後顧之憂，提升軍隊戰鬥力和凝聚力具有重要意義。本案中，人民法院對王某破壞軍婚的行為依法懲處彰顯了「軍婚不容侵犯」的法律底線。