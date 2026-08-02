夏季高溫加AI算力爆發帶動用電新高　中國煤電發電佔比首跌破50%

電力隨著極端高溫席捲全國及AI算力需求爆發，中國電力供應迎來夏季用電高峰。國家發改委與國家能源局最新數據顯示，今年上半年，中國可再生能源發電量突破40%，煤電發電量佔比則首次跌破50%大關。有專家分析指出，這標誌著中國能源結構邁入歷史性拐點，在應對國際能源市場波動的同時，清潔安全的電力保障亦為AI算力中心及新型智能產業的爆發提供核心支撐。



國家能源局在7月30日新聞發布上表示，7月初以來，受副熱帶高壓西伸北抬及南方地區陸續出梅影響，全國出現大範圍持續性高溫天氣。在經濟持續向好與酷暑的雙重驅動下，全國用電負荷三創歷史新高，最高達15.53億千瓦，較去年極值增加約4500萬千瓦。

「西電東送」超3.4億千瓦 保障電力充裕

國家能源局電力司副司長劉明陽表示，若後續出現大範圍持續高溫，全國最大用電負荷或達16億千瓦左右。不過，當前全國電力供應總體平穩，6月以來已新增發電裝機約4億千瓦，其中水、氣、煤等支撐性調節電源佔1.1億千瓦。加上陝北—安徽特高壓直流工程投產，全國在運特高壓通道達46條，「西電東送」能力超3.4億千瓦，全國統調電廠存煤可用天數保持在30天以上的歷史較好水平，電力保供物質基礎充裕。

大亞灣核電站。（資料圖片／視覺中國）

新能源低碳迎突破 中國能源轉型「歷史性拐點」

在頂住夏季用電高峰的同時，中國能源綠色低碳轉型亦迎來突破。據悉，上半年全國可再生能源新增裝機1.17億千瓦，佔全部新增裝機的73.9%；截至6月底，可再生能源裝機佔總裝機比重已超60%。發電量方面，上半年可再生能源發電量近2萬億千瓦時，同比增長約9%，佔總發電量逾四成。

此外，上半年中國煤電發電量佔比降至49.7%，為半年期數據首次跌破50%大關。

對此，中國對外經濟貿易大學中國國際碳中和經濟研究院執行院長董秀成指出，這標誌著中國能源轉型的「歷史性拐點」，風光能源已從過去的「補充電源」跨越為發電主力。未來煤電的角色將逐步從基礎保障電源，轉向調峰、備用及頂峰兜底的「支撐調節性電源」。

「寧電入湘」工程主要輸送的是沙漠、戈壁、荒漠地區利用太陽能、風能等清潔能源生產的綠色電、清潔電。（影片截圖）

發改委：應對地緣衝擊實現「用電自由」

針對國際地緣衝突對油氣供應鏈的擾動，國家發展改革委新聞發言人蔣毅在7月31日新聞發布會上的回應指出，中國上半年實現了「空調自由」與「用電自由」，在保障國內用能的同時，也穩定了全球供應鏈。

蔣毅表示，目前全社會用電量中每10度電就有近4度是綠電。黨的十八大以來，中國以年均約3.3%的能源消費增速，支撐了年均約6%的經濟增長；新能源汽車滲透率已從「十三五」末的5%躍升至「十四五」末的48%。此外，中國已建成四能源進口通道，覆蓋超100個國家和地區，並在3月份國際油價大漲期間，實施成品油價格調控措施，有效降低全社會用油成本。

內蒙古是中國新能源重鎮，圖為草原上的風力發電機。（getty/當代中國授權）

發改委強調，下一步將加快推動新型能源體系「十五五」規劃落地，重點發力保障安全穩定供應、統籌促進普惠提高效率，以及深入推進節能降碳，全面實施碳排放雙控制度。

AI算力與能源深度融合 「源網荷儲」催生產業機遇

除了滿足傳統的高溫與工業用電，隨著AI技術爆發，電力正在成為算力中心的必需品，電力能力將直接決定新型智能產業運算上限與發展速度。

據央視財經引述財經評論員許峻銘分析，新能源從「補充」走向「主力」，將帶動「源—網—荷—儲—市」全鏈條的產業機遇。其中，儲能正從配套成本轉變為電網剛需資產，AI算力中心亦成為儲能的重要應用場景；此外，虛擬電廠、全國統一電力市場建設，以及電力交易代理、碳資產管理等專業服務，均將迎來廣闊的商業成長窗口。